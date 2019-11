La Rasa dels Molins guanya punts per fer-hi l'estació de busos de Berga

L'anhelada estació d'autobusos de Berga podria fer-se a la part sud de la Rasa dels Molins en comptes de la Font del Ros, opció que havia triat el consistori berguedà el 2015. A hores d'ara, l'opció de la Rasa dels Molins està més ben posicionada que la de l'aparcament de la Font del Ros perquè el consistori preveu disposar dels ter-renys per erigir-hi aquest equipament «en els propers mesos». Fet que permetria construir-la en aquest mandat 2019-2023, segons ha explicat a Regió7 Aleix Serra, regidor d'Urbanisme.

Tal com ja va informar aquest diari, aquest agost, el ple va donar llum verd al Pla de Millora Urbana-P24 del carrer Pere III que ha de permetre connectar el parc central de la Rasa dels Molins amb la ronda sud, l'eix del Llobregat i obtenir gratuïtament els terrenys del parc urbà i per destinar a l'estació d'autobusos tal i com preveu el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) així com també el Pla de Mobilitat.

Ara, el grup municipal d'ERC, a l'oposició amb 2 regidors, vol que es faci un pas més per materialitzar aquest projecte que s'arrossega des de fa almenys tres dècades. Els republicans han anunciat que al ple de desembre proposaran que el ple aposti formalment per aquesta opció. D'aquesta manera no es faria el procés participatiu per triar la ubicació que havia promès ERC en la campanya electoral del 26-M. El seu portaveu, Ramon Camps, ho ha admès, però ha dit que, «vista la situació urbanística actual» dels terrenys de la Rasa dels Molins, permetrien fer l'estació en menys temps que no pas si es fes a la Font del Ros com es va determinar el 2015. Fruit d'aquest decisió que es va prendre després d'un procés participatiu que va incloure diferents agents socials, la Generalitat –que pagarà l'estació– va redactar dos projectes d'acord amb la llei: un per fer-la a la Font del Ros i l'altre a la Rasa dels Molins amb l'objectiu que el consistori li cedís els terrenys per construir-la i, posteriorment, cedir l'equipament a la ciutat.

Però, com es posicionarà el govern de la CUP davant d'aquesta proposta d'ERC que no prosperarà si no aconsegueix suports? «N'hem d'acabar de parlar amb ells». El regidor d'Urbanisme, Aleix Serra, ha reiterat el que ja va dir en una entrevista amb aquest diari i també en el darrer ple. A hores d'ara, la Rasa dels Molins està ben situada i és l'opció que permetria «fer l'estació en aquest mandat», un aspecte clau tenint en compte que Berga és una de les poques capitals de comarca de Catalunya que no té estació d'autobusos, amb tots els problemes que comporta.

En el programa electoral de la CUP dels comicis d'enguany, els cupaires es comprometien a fer una consulta ciutadana a principi del 2020 per decidir la ubicació de l'estació «sempre que tots dos segueixin sent considerats igualment viables tècnicament». Per a Serra, aquests requisits no es compleixen perquè «les terrenys de la Rasa dels Molins seran municipals d'aquí a uns mesos» i, en canvi, els de la Font del Ros no se sap quan perquè caldria redactar un pla parcial que dilataria la construcció de l'estació. Per això, ha indicat que no veuen viable la consulta «en termes binaris d'un lloc o un altre» però sí per decidiir com ha de ser.

En aquest sentit, la moció d'ERC demana que es faci un procés participatiu per adequar el projecte redactat al seu dia pel Govern per adequar-lo «a les actuals necessitats de la ciutat i la comarca, que inclogui una explicació informació profunda, entenedora i transparent de totes les opcions possibles, per tal de permetre una participació real».

Al ple, que es farà el 5 de desembre, s'haurà de veure quina és la postura del principal grup a l'oposició Junts per Berga (JxBerga). Ahir, el seu portaveu, Jordi Sabata, va assegurar que «encara estem reflexionant». Sabata ha dit que «tots tenim clar que Berga necessita l'estació i que es faci ràpid». Sabata ha admès que l'aprovació del pla de millora urbana de la Rasa dels Molins obre noves perspectives perquè hi hagi sòl de propietat municipal per construir aquest equipament. Amb tot, el cap de files ha dit que «sorprèn que tant la CUP com Esquerra, que parlaven de participació ciutadana, ara ja sembla que tinguin la ubicació decidida». Sabata ha recordat que, amb un govern de CiU, el 2015 «ja es va triar una ubicació», tot i que ha matisat que «no posarem pals a les rodes». I que d'aquí al ple estudiaran tota la informació per corroborar que sigui veritat que «fer l'estació aquí sigui l'opció més ràpida» .

Per la seva banda, el regidor del PSC, Abel Garcia, es va mostrar d'acord amb fer un procés participatiu per adaptar el projecte, però reclama que s'hauria de fer també per decidir l'emplaçament com duien als seus respectius programes la CUP i ERC. «Un tema tan important com aquest s'ha de portar a participació ciutadana». Garcia va dir que Berga «no té Pla d'Acció Municipal ni pla estratègic» i li caldria perquè «les coses no es poden fer com bolets».

Finalment, Serra va indicar que «m'agradaria que la ubicació es triés amb el màxim consens possible», ja que es tracta d'un projecte de ciutat.