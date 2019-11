VÍDEO: Així va sonar «Caminem lluny» a la plaça de Sant Pere, cantada per 1.700 veus

La plaça de Sant Pere de Berga es va omplir la tarda de l'1 de maig amb més de 1.700 veus unides per una causa solidària, una macrocantada en benefici del servei d'oncologia de l'Hospital Sant Bernabé de Berga al ritme de la canço "Caminem lluny", de Doctor Prats. Aquest dimecres, mig any després, la comunitat The Sing Sang Sung, que va organitzar l'acte, n'ha difós a través de Youtube les imatges, en les quals llueix una plaça plena, pintada de color corall i en la qual la massa segueix el ritme marcat pel cantant Jordi Costa i el pianista Guillem Soler.