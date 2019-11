La Diputació aprova una moció contra la incineradora de Cercs

La Diputació de Barcelona ha aprovat una moció de rebuig al projecte de crear una planta incineradora de residus a Cercs. El text, presentat per ERC amb el suport d'En Comú Guanyem, ha rebut també el suport de Ciutadans i Tot x Terrassa. Per la seva part, PSC, Junts per Catalunya i PP s'han abstingut. La moció arriba després que altres administracions supramunicipals, com el Consell Comarcal del Berguedà, el Consell d'Alcaldes del Berguedà o el Consell Comarcal del Solsonès també hagin rebutjat el projecte. Membres de la Plataforma Anti-Incineradora de Cercs han estat presents al plenari.



Segons explica ERC, a través d'un comunicat, la diputada d'Esquerra Republicana-AM pel Berguedà, Mireia Besora, ha estat l'encarregada de defensar el text. Besora ha assegurat que "no té cap sentit que es promogui una nova planta d'incineració de residus industrials ni a Cercs, ni enlloc".





??[VÍDEO]@m_besora:"No té cap sentit que es promogui una nova planta d'incineració de residus industrials ni a Cercs, ni enlloc. Hem d'avançar cap el concepte de Residu Zero" pic.twitter.com/5SBBuLBb20 — ERC - Diputació BCN (@ercdiba) November 28, 2019

A banda de rebutjar el projecte, el text aprovat pel plenari de la Diputació preveu demanar al Departament de Territori i Sostenibilitat una moratòria en les autoritzacions de les plantes de nova creació, un pla de tancament de les incineradores actuals, i l'aprovació d'una llei catalana de Residu Zero. Alhora aposta per desplegar, per part de la Diputació de Barcelona, polítiques de suport als territoris afectats per la gestió de residus per revertir els efectes de les emissions contaminants i avançar cap a un model de Residu Zero.En paral·lel, la moció insta a crear una línia de suport específica per a municipis i Consells Comarcals que implanten sistemes de recollida de residus que compleixin amb els estàndards de la directiva 2018/851 del Parlament Europeu i del Consell del 30 de maig de 2018 sobre residus, que fixa l'objectiu del 55% pel 2025, i el 60% pel 2030 sobre la recollida i la reutilització de residus.El document aprovat serà trasllat al Departament de Territori i Sostenibilitat, al Consell Comarcal del Berguedà , i a l'Ajuntament de Cercs.