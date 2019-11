Gironella amplia la durada de la Fira de la Puríssima

La Fira de la Puríssima d'enguany se celebrarà també a la tarda i no només al matí, segons ha anunciat aquets dijous Santi Felius, regidor de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Gironella amb Núria Masforroll, que ha presentat el certamen que enguany no només amplia el seu horari fins a 2/4 de 7 de la tarda sinó que redobla la seva aposta per donar a conèixer el comerç i els productes de proximitat sinó per la gastronomia amb el Gastro Gironella.

Es tracta de dues demostracions de cuina en directe, la primera el mateix dia de la Puríssima a la tarda de la mà de la xef del Semproniana Ada Parellada adreçada al públic en general. I una altra dilluns dia 9 al matí a cura d'Àlvaro del Riu del Castell de la Pobla de Lillet, Carme Clotet del Niu Nou de Bagà i Francesc Rovira de la fonda Xesc de Gombrèn adreçada a professionals. Es tracta de sessions gratuïtes però amb aforament limitat de 40 persones a l'església Vella.

Els actes començaran dimecres 5 amb el sopar de La Fira al Plat que enguany oferirà el restaurant la Destil.lera. Continuaran dissabte amb actes diversos com la Festa de l'Encesa de les Llums de Nadal o la Retrofest, entre d'altres.

Diumenge, dia 8, continua sent el dia fort del certament amb el repartiment de la popular escudella de blat de moro a 2/4 de 12 a la placeta presidit pel xef Eric Ochoa de la Destil·leria. Enguany hi haurà una uan cinquantena de parades d'artesania, la meitat d'agroalimentació a la plaça de la Vila i la resta a la plaça de l'Església amb parades de bijuteria o bosses, entre d'altres.

La Fira de la Puríssima marcarà també el tret de sortida de la campanya de Nadal que enguany convidarà als visitants a jugar amb el Xiquet. Hi haurà sorteig i premis.