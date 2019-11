Junts per Berga proposa traslladar el Museu de la Patum a Sant Francesc

Junts per Berga, el principal grup de l'oposició de Berga, ha fet públiques aquests dijous les seves propostes d'ubicació d'alguns serveis i equipaments de la ciutat. Una proposta que espera que es pugui debatre , quan el govern de la CUP convoqui la Taula de Projectes Estratègics berguedana.

Junts per Berga (JXBerga) considera que la ciutat no disposa dels recursos per mantenir nous equipaments i que amb els que té cal mirar la manera de ser el màxim d'eficients.

La seva aposta és que Sant Francesc esdevingui un centre cultural que aculli a més d'exposicions i activitats relacionades amb la promoció de la cultura contemporània, el museu o centre d'interpretació de la Patum amb figures o sense depèn del que aconsellin els tècnics. De moment i de forma provisional, demanen que de forma urgent les comparses es treguin del seu emplaçament actual a l'Hospital Vell perquè la humitat no les malmeti i es portin als baixos de l'Ajuntament. I fent-se seva una proposta del programa electoral del 26-M de la CUP, que versiona, es museïtzi la part noble de l'edifici.

Pel que fa a la biblioteca municipal Ramon Vinyes i Cluet que comparteix edifici a la plaça d'Europa amb el Consell Comarcal del Berguedà, hauria d'ocupar tot aquest immoble, segons proposa JXCAT. Aquesta operació és justament la inversa que va fer el seu dia del Consell Comarcal que va proposar a l'Ajuntament de Berga comprar-li les plantes on hi ha la biblioteca per instal·lar-s'hi ja que està molt mancat d'espai. L'actual proposta de JXBerga implicaria un acord amb l'ens comarcal a qui Junts per Berga vol traslladar i ubicar a l'hotel Berga Park. Aquest immoble de titularitat municipal que està immers en un procés judicial juntament, també hauria d'acollir els diferents serveis de la Generalitat que actualment estan disperses en diferenst immobles, la Diputació i l'Agència de Desenvolupament. D'aquesta manera, JXBerga diu que es crearia «un gran edifici administratiu» i així es generaria un pol de noves activitats en aquest entorn a tocar del pavelló de Suècia, també de propietat municipal

I finalment, JxBerga proposa que el Telecentre, espai annexe al pavelló suec que està tancat aculli el dipòsit de l'Arxiu Comarcal

El cap de files de JXBerga Jordi Sabata amb la resta de regidors del seu grup han explicat aquest dijous la seva proposta als mitjans deixant clar que és un punt de partida per obrir un debat la resta de grups, entitat i ciutadania. Sabata ha dit que Berga ha de traçar un full de ruta «a 10 anys vista i no a mandat vista» fruit del consens.