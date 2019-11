Cercs lliura el premi Santa Bàrbara a la campanya Tot és possible

Concert solidari de Tot és possible ARXIU PARTICULAR

L'Ajuntament de Cercs ha decidit lliurar el Premi Santa Bàrbara 2019 a la iniciativa solidària Tot és possible. La campanya, que ha sorgit aquesta tardor, busca finançament per al tractament que ha de rebre l'Arlet, una nena del municipi malalta de càncer.

Des de fa un parell de mesos, el municipi de Cercs -així com també d'altres poblacions de la comarca- s'ha organitzat per programar activitats per recaptar diners per a aquesta causa solidària. És per això, que el consistori de Cercs ha apostat per donar el premi que es lliura anualment a totes les entitats i particulars que col·laboren en aquesta iniciativa o fent també un reconeixement especial a la família de l'Arlet. Els representants d'una dotzena d'entitats de tot el municipi que han col·laborat en la iniciativa Tot és possible o que ho faran properament assistiran al lliurament d'aquest premi, segons han confirmat fonts del consistori.

El lliurament del premi serà aquest dissabte, 30 de novembre, a l'antic Hogar del Minero del Museu de les Mines de Cercs, a la colònia de Sant Corneli. A les 12 del migdia es constituirà un ple municipal extraordinari amb la presència de l'alcalde i els regidors de tots els grups per aprovar el lliurament d'aquest guardó que va néixer per reconèixer persones i entitats que siguin "un exemple a seguir per la seva implicació, solidaritat, treball i esforç", fent referència als valors de l'ofici dels miners.

Seguidament, a la 1 del migdia, continuaran els actes en honor a Santa Bàrbara, patrona dels miners, amb un concert a càrrec de la Coral Kantikum de l'Escola Municipal de Música de Puig-Reig, i per tancar es portarà a terme la tradicional traca a la Plaça Sant Romà.