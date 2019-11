Avià demana una ajuda per avançar en els tancaments de la pista poliesportiva

L'Ajuntament d'Avià ha demanat una subvenció de 200.000 dins del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) del 2020 per avançar en els tancaments de la pista poliesportiva del municipi. El govern ha sol·licitat l'ajuda per fer un pas més per acabar el pavelló, un projecte iniciat el 2009 i que va quedar aturat per la manca de finançament per executar-lo.

L'alcaldessa d'Avià, Patrocini Canal, ha explicat a Regió7 que el projecte presentat al PUOSC preveu fer els tancaments de les lluernes de la teulada, que resten per acabar, així com millorar, també, una part dels tancaments laterals de l'edifici. Aquestes actuacions permetran que l'espai sigui més confortable i que no hi entri aigua els dies de pluges fortes. Canal espera que la Generalitat els concedeixi aquesta subvenció, que, a més a més, es complementarà amb 43.000 euros de la partida dels pressupostos participatius per a l'any vinent (vegeu desglossat). L'adequació de la pista poliesportiva va ser una de les propostes que va passar a la darrera fase del procés popular i que, finalment, va ser la segona més votada pels veïns. «Vam decidir incloure la proposta perquè, realment, hem vist que hi ha un interès dels veïns a treballar en la millora de l'equipament», ha dit Canal. «Ja es va explicar que amb aquests 43.000 euros no es podria acabar el pavelló, però serà una ajuda important per continuar actuant-hi», assegura.

El projecte inicial del pavelló d'Avià està valorat en més de 3 milions d'euros. Per a Canal, es tracta d'un projecte «massa ambiciós» per a un municipi com el d'Avià, i afirma que en el moment que es va plantejar «es va fer pensant en gran». És per això que assegura que «serà molt complicat poder-lo finalitzar totalment» a curt termini, «perquè cal una gran inversió». A més a més, ha recordat que, un cop finalitzades les obres, també s'haurà d'assumir el cost de manteniment «que per un pavelló tant gran és molt elevat».