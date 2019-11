Cercs reconeix la solidaritat de les entitats amb el Premi Santa Bàrbara 2019

L'antic Hogar del Minero de la colònia de Sant Corneli s'ha omplert a vessar en l'acte de lliurament del Premi Santa Bàrbara 2019. Enguany, l'Ajuntament de Cercs ha decidit reconèixer amb el guardó a la iniciativa solidària Tot és possible. La campanya, que ha sorgit aquesta tardor, busca finançament per al tractament que ha de rebre l'Arlet, una nena del municipi malalta de càncer.

Des de fa un parell de mesos, el municipi de Cercs -així com també d'altres poblacions de la comarca- s'ha organitzat per programar activitats per recaptar diners per a aquesta causa solidària. És per això, que el consistori de Cercs ha apostat per donar el premi que es lliura anualment a la Roser Parcerisa i en Genís Vila, pares de l'Arlet, impulsors de la campanya Tot és possible i fent-lo extensiu a totes les entitats que han col·laborat en la iniciativa organitzant activitats solidàries per recollir fons per a la causa.

Després de la lectura de l'acta de constitució del ple extraordinari i de l'acord de lliurament del Premi Santa Bàrbara 2019 que s'ha decidit per unanimitat de tots els grups polítics, l'alcalde de Cercs, Jesús Calderer, en representació de tots els regidors del consistori, ha recordat que el guardó va néixer amb l'objectiu de reconèixer valors com l'esforç i el treball en comunitat -vinculats en l'antic ofici del miner molt present al municipi- de particulars i entitats que treballen per Cercs. "Un valor especial és el de la solidaritat, i en aquest aspecte, enguany el premi té més sentit que mai", ha assegurat, fent referència a la solidaritat que s'ha generat al voltant d'aquesta iniciativa. "Quan en vam començar a parlar, fa uns mesos ho vèiem com un repte, però ara podem dir que estem molt satisfets del suport que s'ha generat al voltant de Tot és possible, perquè això ens fa més grans com a poble, treballar units per una mateixa causa", ha dit.

Roser Parcerisa, Genis Vila i la seva filla Arlet han recollit el llantió del Premi Santa Bàrbara i posteriorment, representants d'una desena d'entitats del municipi han recollit també un diploma en agraïment a la seva implicació en el projecte: les comissions de festes de Sant Corneli, del Pont de Rabentí, de la Rodonella i del Roseret; l'escola Sant Salvador, la comissió de la Cavalcada de Reis, l'AMPA de l'escola Sant Salvador, el Museu de les Mines de cercs, la Germanor de la Gent Gran, el grup Correcamins, la Penya Blau Grana La Baells, l'Associació de Dones Pont de Rabentí i Quercus Teatre. L'alcalde de Cercs els ha agraït la seva col·laboració i ha animat a tot el teixit associatiu a continuar al peu del canó amb la iniciativa.

Per la seva banda, Roser Parcerisa, en nom de la família, ha donat les gràcies a totes les persones i entitats que els estan donant suport."Per a nosaltres l'Arlet és el motor del nostre dia a dia i és una lliçó per a tots", ha dit. Parcerisa ha dedicat el premi al seu avi Gaspar, que havia estat miner i és "una persona molt important de la nostra família".

Després de l'acte protocolari, la festa ha continuat amb el concert a càrrec de la coral Kantikum de l'Escola Municipal de Música de Puig-reig i amb la traca en honor a Santa Bàrbara, patrona dels miners

Millores a la mina de Sant Romà

Aquest dissabte també s'ha inaugurat de manera oficial les millores realitzades a l'interior de la mina de Sant Romà, que s'inclou a les visites del Museu de les Mines de Cercs, que ha tancat, així, els actes del seu vintè aniversari. Els representants polítics i mitjans han pogut realitzar una visita a la mina per conèixer les innovacions tècniques en la museografia d'aquest espai.

La directora del Museu de les Mines de Cercs, Alba Boixader, ha explicat que al llarg de l'any s'han invertit 60.000 euros gràcies a una subvenció de la Diputació de Barcelona per fer millores en la il·luminació i el so dels elements museogràfics de l'interior de la mina, aixi com en l'adquisició de dues escultures noves que serviran per explicar als visitants les condicions de treball que patien els miners durant el segle XIX, "fins ara poc explicades a nivell visual". També s'ha estrenat un audiovisual que recull imatges de l'època de la post-guerra a la colònia minera de Sant Corneli cecides per la família Boixader-Marginet.