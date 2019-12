La solidaritat també es reconeix

Al mal temps, bona cara. I sobretot, solidaritat. Les entitats i veïns del municipi de Cercs han sabut com respondre a una situació adversa i ajudar una nena, veïna de Sant Jordi, que pateix càncer.

En els darrers mesos han estat nombroses les associacions, col-lectius i particulars del municipi –i també de la resta del Berguedà– que s'han organitzat per anar tots a l'una i programar activitats solidàries sota el paraigua de la campanya Tot és possible, per recollir diners per ajudar la família de l'Arlet a finançar el tractament que ha de rebre als Estats Units.

L'esforç i el voluntariat sempre tenen una recompensa, ni que sigui simbòlica. Ahir, representants d'aquestes entitats, al costat de l'Arlet i els seus pares, Roser Parcerisa i Genís Vila, van ser distingits amb el Premi Santa Bàrbara que lliura anualment l'Ajuntament de Cercs per l'èxit que ha assolit la campanya Tot és possible.

L'antic Hogar del Minero de la colònia de Sant Corneli es va omplir ahir, a vessar, per acollir l'acte institucional de Santa Bàrbara. Després de la lectura de l'acta de constitució del ple extraordinari i de l'acord de lliurament del Premi Santa Bàrbara 2019, decidit per unanimitat entre tots els grups polítics, l'alcalde de Cercs, Jesús Calderer, en representació de tots els regidors del consistori, va defensar la proposta. Va recordar que el guardó va néixer amb l'objectiu de reconèixer valors com l'esforç i el treball en comunitat –vinculats a l'antic ofici de la mineria, molt present al municipi– de particulars i entitats que treballen per Cercs. «Un valor especial és el de la solidaritat, i en aquest aspecte enguany el premi té més sentit que mai», va afirmar, fent referència a la solidaritat que s'ha generat al voltant de la iniciativa. «Quan en vam començar a parlar, fa uns mesos, amb els companys i els pares de l'Arlet, ho vèiem com un gran repte», va confessar, «però ara podem dir que estem molt satisfets del suport que ha tingut la campanya. Treballar units i per una mateixa causa ens fa més grans com a poble», va dir satisfet.

Roser Parcerisa, Genís Vila i la seva filla Arlet van recollir el Premi Santa Bàrbara i, posteriorment, representants d'una desena d'entitats del municipi van rebre, també, un diploma en agraïment a la seva implicació en el projecte: les comissions de festes de Sant Corneli, del Pont de Raventí, de la Rodonella i del Roseret; l'escola Sant Salvador, la comissió de la cavalcada de Reis, l'AMPA de l'escola Sant Salvador, el Museu de les Mines de Cercs, la Germanor de la Gent Gran, el grup Correcamins, la Penya Blaugrana la Baells, l'Associació de Dones Pont de Raventí i Quercus Teatre. Roser Parcerisa, en nom de la família, va donar les gràcies a tots els que els donen suport i va dedicar el reconeixement al seu avi Gaspar, present entre el públic, que havia estat miner «i és un suport molt gran per a la família», va dir emocionada.

L'acte es va cloure amb el concert de la coral Kantikum de l'escola de música de Puig-reig i la traca en honor de Santa Bàrbara.

A més a més, ahir es van inaugurar oficialment les millores realitzades a l'interior de la mina de Sant Romà, que forma part de la visita al Museu de les Mines de Cercs (vegeu desglossat).