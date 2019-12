Els tions envaeixen el bosc de Sant Jordi en una matinal amb regust nadalenc

Les nadales interpretades per un grup de follets i una parella de pastors van fer que la matinal que es va viure ahir a Sant Jordi de Cercs servís per donar el tret de sortida als actes nadalencs al municipi. Desenes d'infants acompanyats dels seus familiars van sortir al bosc a la recerca dels seus tions per portar-ne un cap a casa.

Per tercer any consecutiu, la Comissió de la Cavalcada de Reis de Cercs va organitzar aquest esdeveniment que s'ha convertit en multitudinari amb una alta participació dels veïns però també de persones d'altres poblacions de la comarca. Segons l'organització, més de tres-centes persones van comprar el tiquet per a l'esmorzar previ a la sortida al bosc, que es va omplir amb mig miler de persones.

La pluja intermitent que va caure quan la comitiva, encapçalada per la banda de cornetes i tambors, enfilava cap al camí de la font del Rei no va aigualir la festa i els més menuts, amb il·lusió i alguns amb moltes ganes de trobar el seu tió, van recórrer tots els racons del bosc proper al nucli urbà, on prèviament familiars havien amagat els troncs degudament personalitzats i etiquetats per evitar confusions.

Els pastors i l'equip de follets ajudaven els infants a trobar els tions i van dinamitzar el recorregut explicant als nens que ara hauran d'alimentar el tió i tapar-lo amb una manta perquè per Nadal els porti regals. Amb els tions a coll, alguns en carros, i la majoria portats pels pares, mares, avis i tiets, la comitiva va tornar amb comptagotes a al plaça Primer Comte de Fígols, d'on havia sortit, per donar la festa per acabada.

Enguany tots els beneficis que es van recollir amb la venda dels tiquets de l'esmorzar popular es destinaran a la campanya Tot és possible per recaptar fons per a finançar el tractament de l'Arlet, una nena veïna del municipi malalta de càncer.