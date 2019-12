L'àrea de turisme romandrà tancada fins que no se n'arregli la teulada, a l'inici del 2020

L'oficina de turisme del Berguedà (inaugurada l'any 1991) romandrà tancada al públic fins que s'hi hagin realitzat les obres de millora a la coberta. És previst que aquest treballs comencin a principi del 2020 i tenen un pressupost de 50.000 euros, segons ha explicat a Regió7 Lluís Vall, conseller comarcal de Turisme.

Tal com va avançar aquest diari a principi d'aquest any, un informe tècnic va detectar danys estructurals a la caseta prefabricada de fusta, en concret una biga esquerdada de la part gran de la caseta (té dos mòduls, un de central més gran i un altre de més petit), un problema que ja era conegut. Inicialment, els gestors de l'àrea van decidir tancar-la a final del 2018 per fer-hi obres de reparació. En aquell moment l'arquitecte del Consell va fer un informe on advertia que l'espai té danys estructurals que calia resoldre per garantir la seguretat. En vista d'aquest informe, el consell de presidència de l'ens comarcal ha decidit canviar la caseta.

Així, aquest 2019 l'oficina ha estat oberta els festius i els caps de setmana i els dos mesos d'estiu. Els informadors han atès els visitants en el mòdul petit que no pateix cap dany estructural. Amb tot, l'àrea de turisme del Berguedà roman completament tancada des de Tots Sants perquè aquests són els mesos de l'any que hi ha menys visitants. I ja no reobrirà fins que no s'acabin els treballs de millora, ha informat Lluís Vall. Les obres han de començar el gener del 2020 i el conseller de turisme preveu que s'acabin en 3 mesos.

Les set persones que hi treballaven, entre tècnics i informadors, s'han reubicat en diferents espais de l'Agència de Desenvolupament, a la Torre de l'Amo de Viladomiu Nou, a Gironella. Els mesos que l'oficina romandrà tancada atenen les consultes d'informació o reserves i altres gestions a través del telèfon i on-line.

El nombre de visitants que s'atenen a l'oficina de turisme fluctua. El 2016 van ser 5.509 persones; el 2011, 3.641; el 2017, 3.207; el 2018, 2.214, i aquest 2019, un any en què aquest espai només ha obert dos mesos i els caps de setmana i festius, els visitants han estat 1.600.