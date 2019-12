Intercanvi d'experiències entre els alumnes de l'escola d'Olvan i el Taller Coloma

L'Ajuntament d'Olvan ha organitzat aquesta setmana una jornada d'activitats amb motiu de la celebració del Dia internacional de les persones amb discapacitat. L'objectiu de la jornada buscava potenciar la integració social dels nois i noies del Taller Coloma que treballen a la jardineria del poble conjuntament amb la brigada del municipi.

Per altra banda es buscava generar conversa, diàleg i reflexió del tema entre els alumnes de l'Escola d'Olvan. Tal i com han explicat a través d'un comunicat, dos monitors del Taller van realitzar una trobada prèvia amb els nens i nenes de cicle mitjà i cicle superior de l'escola, per tal de debatre sobre el seu coneixement dels termes "discapacitat", "integració", Taller Coloma... i poder resoldre dubtes generats al respecte.

Paral·lelament set usuaris del Taller Coloma van fer una visita a les instal·lacions de l'Ajuntament per tal de conèixer la institució de la qual en són treballadors i els seus responsables. A més a més es van realitzar dos tallers amb els nens de l'escola. Els de cicle superior van poder conèixer quins són els nois que arrangen els parcs i jardins del poble. Els van explicar qui eren, què feien al municipi, com ho feien,... i poder crear, així, un vincle entre els dos col·lectius.

Els alumnes de cicle mitjà per la seva banda van participar d'un taller a l'aula per conèixer de primera mà una de les tasques que els nois del Servei de Teràpia Ocupacional fan al taller: crear postals de Nadal. Els nois del taller van ser els mestres d'aquesta sessió. Des de l'Ajuntament d'Olvan, l'escola i el Taller Coloma han fet una valoració molt positiva de la jornada, per l'enriquiment mutu que ha generat.

