La UBIC de Berga fa la campanya de Nadal amb penjolls del Taller Coloma

La campanya de Nadal de la Unió de Botiguers i Comerciants de Berga tindrà un rerefons social. La protagonitzaran 2.000 penjolls decoratius per als arbres nadalencs que han elaborat usuaris del centre especial de treball del Taller Coloma de l'Associació Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà (APDPB). La UBIC repartirà aquests penjolls entre els més de 140 establiments associats de l'entitat comercial. Cada botiguer decidirà què en fa: fer-los servir per decorar el seu establiment, vendre'ls entre els seus clients o regalar-los com a present nadalenc.

D'aquesta manera, la UBIC ha volgut col·laborar amb el Taller Coloma en un any en què l'entitat a la qual pertany travessa una important crisi amb més de mig milió d'euros de deute. Els penjolls els han fet els usuaris del centre. Els han fet amb una massa d'aigua, sal , farina i cola que han aplanat i assecat i després embossat amb el seu segell.

La psicopedagoga Queralt Roca va explicar que aquesta acció s'emmarca dins de la iniciativa Originart iniciada el 2007 pel centre especial de treball. Els seus usuaris elaboren objectes decoratius o en transformen d'altres artísticament. Per la seva banda, Valentí Camprubí, gerent de l'APDPB, ha agraït la iniciativa de la UBIC, que «ens permet visibilitzar-nos i ens ajuda a crear valor, ens fa feliços a tots. Gràcies per comptar amb nosaltres».

Per la seva banda, Xavier Orcajo va destacar el fet d'apostar per entitats de casa de caire social per donar-los visibilitat i fer pinya a escala local.