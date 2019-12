Berga autoritza la Policia Local a fer ús de gas pebre

L'Ajuntament de Berga ha autoritzat als agents de la Policia Local l'ús de gas pebre a causa de l'augment d'agressesions amb arma blanca a la ciutat. Així ho ha explicat l'alcaldessa Montse Venturós en el ple d'aquest dijous responent una pregunta que li ha fet el regidor Vicenç Vegas, de Junts per Berga.

La mesura s'ha conegut justament arran d'aquesta pregunta quan Vegas s'ha interessat per un decret d'alcaldia del 22 de novembre on s'aprova l'ús d'aquest gas. L'alcaldessa ha indicat que no es podrà utilitzar quan hi hagi manifestacions o concentracions contra les persones "com si que fa la Brimo dels Mossos " sinó per actuar en casos com els d'agressions amb arma blanca. Venturós ha informat que l'ús del gas pebre per part de la guàrdai urbana de Berga el regula un protocol i que els agents han rebut formació per fer-ne un ús correcte. Ara per ara, cada patrulla durà una pistola de gas pebre per utilitzar-la si és necessari en casos "d'extrema gravetat".

L'alcaldessa Montse Venturós ha dit al ple que la junta de seguretat "també s'ha plantejat l'utlització de pistoles Teaser" per part dels agents de la Policia Local. Amb tot, no n'ha donat més informació.