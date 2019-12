El Berguedà només pot usar la targeta que s'apuja més

Les noves tarifes del transport públic interurbà de viatgers per carretera de cara al 2020 suposaran un increment del preu del servei per als berguedans tant per viatjar a Barcelona com al Bages.

En el cas dels abonaments per viatjar de Berga al cap i casal, passen dels 53,25 euros actuals a costar-ne 59,25 (un increment de l'11,25%). Aquest abonament que fins ara es coneixia com a T-10 (10 viatges per fer servir els transports públics de Barcelona), a partir de l'any que ve s'anomenarà T-casual. Pel que fa als abonaments per anar de Berga a Manresa, l'any 2020 també s'apugen i passen dels 35,25 euros actuals a costar 41,85 euros.

En el cas de la setena corona, hi ha menys possibilitats de bitllets i només es pot adquirir aquesta T-10, a partir de gener T-casual, que oferirà la mateixa empresa de transports que té la concessió, Alsina Graells. Els berguedans poden adquirir el tiquet a la parada de Berga o a l'estació del Nord de Barcelona.

Fins l'1 de gener de l'any 2015, l'abonament de 10 viatges per anar de Berga a Barcelona costava 70 euros. Arran de les demandes dels agents polítics i socials del ter-ritori es va implantar la integració tarifària. Tot i això viatjar en bus de Berga a Barcelona continua sent més car que des del Bages, per exemple, no només perquè hi ha més distància, sinó perquè hi ha menys possibilitats de descomptes per a casuístiques que van més enllà de comprar viatges de 10 en 10. La fórmula actual penalitzarà els viatges a Barcelona en família, perquè caldrà comprar una T-casual per a cadascun dels membres.

El 2015 es va introduir la integració, a través de l'abonament de 10 viatges. Aleshores, anar a Barcelona va passar de costar 70 euros a tenir un preu de 52 euros. El 2018 el preu va ser de 53,25 euros i enguany el preu estava congelat. Un bitllet senzill per anar a Barcelona des de Berga val 16 euros. Anar i tornar, 32.