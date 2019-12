El ple de Berga aprova fer una Pla Estratègic fins el 2030

El darrer ple ordinari del 2019 de Berga ha servit per donar llum verd a la moció presentada pel grup del PSC per redactar un Pla Estratègic per al ciuta qu reculli les línies mestres dels projectes que ha d'afrontar la ciutat des d'ara i fins el 2030.

El regidor Abel Garcia ha defensat la seva moció que ha avançat aquest diari. La resta de grups de la corporació hi han donat llum verd: el govern de la CUP i els grups de l'oposició Junts per Berga i ERC. Per tant, la moció socialista s'ha aprovat per unanimitat.