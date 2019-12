Berga surt al carrer a jugar amb la Fira del Joc i de Nadal

A Berga, poques vegades una activitat genera més somriures i rialles que la Fira del Joc i de Nadal. La mostra que es fa al Vall és un potent reclam que ahir va atraure més de 2.000 persones amb un objectiu molt clar: gaudir jugant.

«Ha sigut espectacular», explicava a Regió7 Òscar Garcia, ànima de la mostra a través de la seva Cia de Jocs l'Anònima. El certamen va sumar elements a favor. En primer lloc, un dia radiant, amb sol i poc fred, que convidava a sortir de casa. I una oferta àmplia i de qualitat que en set anys ha aconseguit fer-se un lloc en el calendari de mostres de la ciutat i que aplega un públic familiar. Òscar Garcia assegurava que la fira «ha sigut un èxit, les veles han estat plenes, els jocs del carrer també. Estem molt contents per la resposta espectacular de la gent».

La Fira del Joc i de Nadal es va dividir en quatre grans espais de joc, amb 4 baldufaires i una zona de parades de productes relacionats amb Nadal. Les hores de màxima afluència de visitants van ser a migdia i a mitja tarda. En determinats moments caminar per l'interior de les veles va costar per la gran afluència de persones. També van ser molt concorreguts els jocs que hi havia al lateral de la mostra, barrat al trànsit de vehicles. Enguany, dels 36 monitors que atenien els usuaris de les diferents zones de jocs, 8 van ser de centres especials de treball com el Taller Coloma i Ampans.

Òscar Garcia es mostrava molt satisfet perquè «la gent que et coneix, et para pel carrer i et felicita. És molt bonic».