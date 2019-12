Augmentar el preu del transport públic hauria suposat engrandir l'escletxa territorial, va assegurar ahir el conseller comarcal de Transport i Mobilitat, Abel Garcia. «Des del territori hem fet la nostra feina i hem reclamat el que objectivament és just. No perquè el Berguedà sigui diferent ni millor, sinó perquè teníem tots els arguments», va afirmar ahir a Regió7 un cop es va saber que els preus es mantindran iguals.

Un cop es van fer públiques les noves tarifes del transport públic de cara a l'any vinent i que podien suposar un increment de preus al Berguedà, «vam posar fil a l'agulla». Segons Garcia, l'important és que les tarifes es mantinguin, i també «l'esforç en diversos fronts per evitar l'escletxa territorial».

L'anunci de les noves tarifes que va fer la Generalitat, l'Ajuntament de Barcelona i l'ATM aquesta setmana van mobilitzar polítics, empresaris i el teixit social de la comarca, que també es van queixar de manca d'informació prèvia. El mateix Garcia va assegurar aleshores que s'havia de conscienciar la Generalitat que la situació de comarques allunyades de Barcelona fan necessàries polítiques específiques adreçades a «garantir la igualtat d'oportunitats a tothom».

També la delegada del Govern a la Catalunya central, la berguedana Alba Camps, es va mostrar contrariada. Va manifestar que les polítiques de mobilitat s'han de prendre d'acord amb el territori, i que són «determinants per garantir la igualtat d'oportunitats i el reequilibri territorial».

Les dues associacions empresarials del Berguedà també van expressar públicament el seu rebuig a l'increment.

Van ser les demandes dels agents polítics i socials del territori les que van fer possible que el 2015 s'implantés la integració tarifària a Berga. Fins llavors l'abonament de 10 viatges per anar de Berga a Barcelona costava 70 euros. Aleshores va passar a 52 euros i el 2018 es va apujar als 53,25 que costen ara. Aquest any s'havia congelat el preu, i de cara a l'any vinent tampoc no es tocarà, segons l'anunci de Territori.