Territori anuncia ara que el preu de l'autobús de Berga a Barcelona es mantindrà igual

El preu del transport públic en autobús de Berga a Barcelona no es tocarà. Ho ha assegurat ara la Conselleria de Territori de la Generalitat després que la setmana passada s'anunciessin canvis de preu i noves modalitats d'abonaments en el transport públic de cara a l'any vinent que van generar alarma al Berguedà. Si els mateixos augments s'apliquessin a la comarca, suposaria un increment de l'11,25%.

Territori va assegurar ahir a Regió7 que el Berguedà, igual que altres comarques catalanes com el Ripollès, no formen part de les 6 zones tarifàries de l'àmbit de l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM), sinó que tenen una especificitat pròpia que es regulen per un conveni diferent. Aquest conveni s'ha d'aprovar al consell d'administració de l'ATM de la setmana vinent i la previsió és congelar els preus de cara al 2020. Anar de Berga a Barcelona costarà igual que ara.

Un abonament de 10 viatges més la T-10 (que desapareixerà) per moure's per Barcelona costa actualment 53,25 euros. El conveni preveu que tot continuï igual. L'augment de preu de la T-10, que passarà a dir-se T-casual, el compensarà la Generalitat. Sí, però, l'abonament de 10 viatges serà unipersonal, igual que a tot l'àmbit de l'Autoritat del Transport Metropolità. Això vol dir que no es podrà compartir en el moment de timbrar el viatge.

Contacte amb el conseller

L'anunci de les noves tarifes i les noves modalitats d'abonaments va generar inquietud a final de la setmana passada al Berguedà. El Consell Comarcal, l'Associació Comarcal d'Empresaris del Berguedà i la delegació de la Cambra de Comerç van rebutjar que s'incrementés el preu a la comarca i van anunciar accions per evitar-ho. Ara el neguit s'ha esvaït. El conseller de Territori, Damià Calvet, ha parlat amb el president del Consell Comarcal del Berguedà, Josep Lara, per confirmar que es mantindrà el conveni a través del qual es regula el transport públic amb autobús de la comarca, i també els preus. Segons Territori, no es va informar prèviament les autoritats del Berguedà i del Ripollès, que es troba amb un cas semblant, perquè les noves tarifes i modalitats no els afecten ja que formalment no són de l'ATM.

La T-10, que es dirà T-casual, pujarà de preu i passarà a ser unipersonal amb l'objectiu de premiar els usuaris fidels. Altres modalitats com la T-Mes, futura T-usual, i la jove s'abarateixen.