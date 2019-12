La gastronomia berguedana agafa impuls en la Fira de la Puríssima

Gironella va finalitzar ahir la seva tradicional Fira de la Puríssima seguint amb la idea que l'Ajuntament va començar a dur a terme en l'edició passada, reforçar la gastronomia berguedana i posar-la en el focus de la fira, amb el blat de moro escairat com a protagonista.

La principal novetat d'enguany ha estat la iniciativa GastroGironella, que ahir va portar la cuinera Ada Parellada, xef del restaurant Semproniana de Barcelona, a realitzar una sessió de cuina en directe amb el blat de moro escairat com a fil conductor. L'acte, que va començar a les sis de la tarda, havia de durar mitja hora, però la facilitat de la cuinera per donar lliçons de cuina i alhora fer passar una bona estona a la norantena de persones que van omplir l'església vella del municipi va allargar la sessió una hora més del previst.

Parellada va explicar als assistents diferents maneres de cuinar el tradicional aliment de Gironella, deixant de banda la reconeguda escudella de la qual es fa el tast cada any i que molts gironellencs, per molt que coneixen el producte, no el cuinen amb assiduïtat. La xef va treballar amb tres modalitats del blat: amb el gra va fer un saltat de verdures, amb la sèmola va preparar unes petites masses de pizza que es podien personalitzar al gust del cuiner, i amb la farina va cuinar unes postres, un senzill pa de pessic. D'aquesta manera va donar tres idees de receptes que tothom pot fer des de la cuina de casa seva.

El GastroGironella acabarà aquest matí amb una segona sessió dirigida als professionals però oberta a tot el públic. En aquesta ocasió, l'activitat la presidirà el xef de la fonda Xesc de Gombrèn, Francesc Rovira.

La Fira de la Puríssima, però, no és només menjar. Les paradetes van omplir la plaça de la Vila de productes artesanals i d'agroalimentació, i la plaça de l'Església, d'estands d'entitats locals, productes de Nadal i altres objectes típics de les fires.

La 32a Trobada de gegants i grallers va reunir les colles de Gironella, Navarcles, Vilassar de Dalt, Navàs, Sant Feliu Sasserra, Prats de Lluçanès, Cardona, Montmajor, Taradell, Espinalvet i Puig-reig a les 11 del matí, quan van iniciar una cercavila que va acabar a la plaça del Doctor Armengou amb una ballada final que va fer gaudir els més petits.