El Consell obre la convocatòria per cobrir 21 llocs de treball

El Consell Comarcal del Berguedà ha obert la convocatòria per cobrir 21 llocs de treball: 11 places de peons de brigada i 4 d'auxiliar administratius, adreçat a persones aturades de llarga durada, més grans de 45 anys, que no cobrin prestació per desocupació o subsidi ni ajuts, ni siguin destinatàries de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC).

Pel que fa als perfils sol·licitats per al programa Enfeina't 2019, són 1 tècnic de l'àrea de territori, 4 administratius i 1 auxiliar administratiu. Les inscripcions s'han de fer al Servei d'Ocupació de Catalunya.