Junts per Berga vol que es dediqui mig milió d'euros a inversions per dir «sí» al pressupost

Junts per Berga (JxBerga) donarà el seu suport al pressupost municipal del 2020 que ha presentat el govern de la CUP si l'executiu hi inclou 8 propostes que han fet per valor de 500.000 euros. Així ho va explicar el regidor Ferran Aymerich en una compareixença que va fer, ahir, amb el seus companys de grup Jordi Sabata, Vicenç Vegas, Ariadna Herrada i Dolors Rial.

JxBerga va anunciar, ahir, les propostes que ha fet arribar al govern de la CUP perquè les inclogui a la seva proposta de pressupost. La formació diu que s'han de prioritzar accions encaminades a fer de Berga un municipi més sostenible, on es fomenti l'ocupació i es potenciï el manteniment d'espais com el parc del Lledó, on van comparèixer.

De les propostes de JxBerga, la més important en l'apartat econòmic és la col·locació de plaques fotovoltaiques als edificis municipals, amb un cost estimat de 200.000 euros. Pel que fa a l'ocupació, proposen destinar 115.000 euros per crear i mantenir un espai de coworking per a emprenedors. En l'àmbit de manteniment proposen destinar 80.000 euros per esporgar arbres, ja que en el mandat anterior «no es van fer tasques de poda de l'arbrat», així com d'agençament dels espais verds. I destinar 20.000 euros per netejar les pintades que hi ha en murs i parets de Berga que «tenen un impacte visual» negatiu. Igualment, proposen que la partida de turisme passi dels 25.000 euros actuals als 50.000 i destinar 40.000 euros «a programari informàtic per fomentar la participació i la col·laboració ciutadana, i que inclogui la posada en marxa d'una aplicació per a mòbils que permeti informar de desperfectes a la via pública, rebre notificacions o agenda d'actes, realització d'enquestes o difusió d'altres informacions».

Pel que fa a la proposta de pressupost que els ha fet arribar la CUP -i que el govern té previst explicar divendres 13 i portar a un ple extraordinari que s'ha de convocar per al dia 16 de desembre-, JxBerga creu que «és molt més realista» que el darrer del 2018 però també que «és poc ambiciós».

Ferran Aymerich va exposar que JxBerga tindrà «una posició de responsabilitat i oberta a negociar» amb l'executiu, però també va advertir que «en cap cas donarem un xec en blanc».

L'Ajuntament de Berga té el pressupost prorrogat des de l'octubre del 2018. I enguany el govern s'ha proposat aprovar aquesta eina abans de l'any de la seva aplicació, el 2020.