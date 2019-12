L'Ajuntament de Berga amplia la plaça petita del barri de la Font del Ros

L'Ajuntament de Berga ha iniciat l'ampliació de la plaça petita del barri de la Font del Ros. Ahir al matí, operaris de les brigades municipals van tallar al trànsit uns 50 metres del vial que fins ara permetia als cotxes voltar per aquesta placeta. Els treballadors, amb l'ajuda d'una grua i un camió, van instal·lar dos grans bancs d'obra i quatre jardineres als dos extrems del carrer, de manera que la superfície de la plaça ha crescut. Ara falta plantar plantes o flors a les quatre jardineres

Fins ara, en aquest tram de car-rer hi havia quatre places d'aparcament (abans del porta a porta hi havia contenidors) que han desaparegut, per bé que es calcula que es guanyaran els dos laterals que s'han creat, en paral·lel al nou mobiliari urbà.

Aquesta actuació també comportarà que els conductors que vulguin fer la volta a la plaça hagin d'anar pel carrer de Prat de la Riba, ubicat uns metres més avall, sota la plaça gran del barri.

En declaracions a Regió7, Eloi Escútia, regidor de Mobilitat, ha explicat que ja feia temps que volien dur a terme aquesta acció inclosa al programa de la CUP. L'objectiu és «recuperar espais per als vianants i que hi hagi una mobilitat més amable i tranquil·la». Escútia ha dit que aquest gir per als vehicles «no tenia gaire sentit» i que, en canvi, tallant-lo al trànsit es guanya un espai connectat a la placeta, «i a la llarga s'hi podrà fer una actuació de més envergadura». El proper pas serà pintar-hi passos de vianants. I posteriorment es plantejarà a l'associació de veïns i al consell d'infants de la ciutat pintar-hi jocs a terra per a la canalla. Escútia ha deixat clar que el que s'hi faci, s'haurà de consensuar.