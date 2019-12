Botigues de Berga repartiran 1.300 bosses de cotó als clients per reduir les de plàstic

Aquesta setmana, 80 de les més de 140 botigues associades a la Unió de Botiguers i Comerciants (Ubic) de Berga començaran a repartir 1.300 bosses de cotó entre els seus clients per reduir l'ús de bosses de plàstic i envasos d'un sol ús. L'objectiu de l'entitat és que tots els seus establiments adherits deixin de donar bosses de plàstic entre finals del 2020 i principis del 2021. Actualment ja no en donen un 40% i el 2020 ho deixaran de fer un 37% més, segons les previsions de l'entitat.

El lema de la bossa es tota una declaració d'intencions : «jo desobeeixo la monarquia del plàstic!». I és que com ha explicat Xavier Orcajo , president de l'entitat comercial «és un eslògan que busca que se'n parli» per donar visibilitat a la campanya. «La societat berguedana és inconformista i és rebel·la contra allò que és injust» ha assegurat. I per altre el plàstic «en aquesta batalla contra els residus és el rei i la monarquia és un règim antic, imposat». Xavier Orcajo ha dit que busquen «crear un marc mental» sobre la necessitat de reduir residus.

Aquesta acció s'emmarca en la campanya per reduir la generació de residus que duu a terme l'Ajuntament de Berga amb un cost global de 4.300 euros que ha obtingut d'una ajuda de la Diputació. El regidor de Medi Ambient Eloi Escútia ha explicat que «la nostra voluntat és seguir generant accions d'aquest tipus». Fins ara el consistori ha invertit l'ajuda esmentada en regalar 436 carmanyoles i 303 porta entrepans a escolars berguedans. Ara 1.500 euros per pagar les bosses de cotó pels comerciants i de cara el 2020 estan negociant amb l'empresa que gestiona les fonts d'aigua de l'ajuntament de Berga perquè es pugui deixar d'utilitzar vasos d'un sol ús com fins ara.