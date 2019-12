La cursa de Sant Silvestre de Berga escalfa els motors de la vintena edició

Amb un ambient cada cop més festiu i amb una xifra rècord de corredors, la cursa de Sant Silvestre de Berga arriba enguany a la vintena edició. En cada edició augmenta el nombre de petits i grans que volen acabar l'any fent esport i gresca, en una prova plenament consolidada i que no ha parat de créixer des de la seva creació l'any 1999. Així ho ha explicat el president del Club Atlètic Berga, Joan Torrents, durant la presentació de la prova, que juntament amb el consistori berguedà estan al capdavant d'aquest esdeveniment esportiu que serveix per acomiadar l'any.

Torrents recorda que la cursa va néixer a petició de l'Ajuntament de Berga ara fa vint anys. «Van demanar al club si podíem organitzar un parell de proves a l'any per dinamitzar la ciutat a nivell esportiu», explica. La Sant Silvestre s'ha mantingut amb el pas dels anys i ha arribat a convertir-se en una de les proves més multitudinàries de Catalunya del darrer dia de l'any. «Vam començar amb una cursa que consistia en un circuit pel passeig de la Indústria. Se sortia de la plaça Viladomat fins als bombers, i es tornava a pujar, i així repetitivament», explica. El primer any hi va haver una vuitantena els corredors que s'hi van inscriure. Ara, entre les curses infantils i la dels 5 quilòmetres urbans, n'hi participen més d'un miler. La xifra rècord va ser l'any passat, amb un total de 1.050 entre les dues categories.

Actualment el recorregut és de 5 quilòmetres i passa pels carrers més cèntrics de la ciutat, amb sortida i arribada a la plaça Viladomat. El regidor d'Esports de l'Ajuntament de Berga, Isaac Santiago, ha recordat que es tracta d'una cursa de corredors de perfils molt variats a qual s'hi sumen tant persones que corren a nivell professional per millorar les seves marques, com d'altres que ho fan per passar-ho bé amb els amics, així com corredors que s'inicien a la Sant Silvestre i a partir d'aquí entren en el món de les curses.

En el mateix sentit s'ha referit Torrents, que recorda que el que caracteritza la Sant Silvestre de Berga és l'ambient «festiu i popular». Aquest toc festiu està marcat per les disfresses que molts dels corredors llueixen durant la prova. Enguany, la cursa presenta poques novetats tot i que el president ha anunciat que hi haurà més animació al llarg del recorregut i música a la zona de sortida amb un discjòquei. A més a més, al final de la prova no es donaran ampolles d'aigua sinó que es repartiran gots reutilitzables que es podran omplir en unes fonts que s'instal·laran al passeig de la Indústria. Per la seva banda, Julio Da Costa, antic president del Club Atlètic Berga i històric de l'entitat, ha agraït a tot l'equip humà que fa possible la cursa i que any rere any treballa per mantenir-la.

Les inscripcions ja estan obertes i es poden fer de manera presencial a La Samarreta, Intersport Serra-Martí i Rios Running de Berga; o a Serra Esports de Gironella. També es poden fer a través de la pàgina web del club www.clubatleticberga.com. Les curses infantils tindran lloc a partir de les 5 de la tarda, mentre que la prova oficial s'iniciarà a 2/4 de 7. La recollida de dorsals es podrà fer a l'Hotel d'Entitats de Berga el dia 30 a la tarda i el dia 31 durant tot el dia, fins a l'inici de les curses.

Vull l'esport

Coincidint amb la presentació de la vintena edició de la cursa de Sant Silvestre, l'Ajuntament de Berga també ha donat a conèixer la nova campanya per combatre el masclisme i el sexisme en l'àmbit esportiu. Es tracta d'una nova branca de la campanya Vull la nit! que es desenvoluparà durant el 2020 sota el lema Vull l'Esport. Tal i com ha anunciat la regidora de Feminisme del consistori, Roser Valverde, durant l'any vinent es treballarà amb els clubs esportius de la ciutat i tots els agents que hi intervenen per fer un anàlisi i redactar un pla d'actuacions per aconseguir esports lliures de sexismes. "La feina serà trobar-nos amb els entrenadors, amb els esportistes -tant infants com adults-, les seves famílies, i les juntes directives de les entitats esportives per debatre, reflexionar i trobar propostes", ha recordat. Avui s'ha presentat el logotip de la campanya que és obra de Mar Guixé.