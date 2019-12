La Fireta espera arribar als 2.000 visitants com el 2018

ARXIU PARTICULAR

Visitants en l'edició de l'any passat ARXIU PARTICULAR

La Fireta espera aplegar 2.000 visitants en la vuitena edició que se celebra aquest cap de setmana a la Torre de l'Amo de Viladomiu Nou. El certamen creix i arriba fins als 25 expositors.

La Fireta «és un esdeveniment ja consolidat i pioner a la comarca del Berguedà que vol acostar al públic productes únics, amb un valor afegit, fets per artesans i dissenyadors de proximitat», han explicat fonts de l'organització. Dissabte obre de 10 del matí a 8 del vespre i diumenge d'11 a 7.

Les mateixes fonts han indicat que «la filosofia de la Fireta es basa en la creativitat i la professionalitat dels expositors participants ja que creiem en els projectes únics i amb personalitat» per oferir un producte exclusiu i amb valor afegit als visitants. El certamen tindrà la presència del Servei Ocupacional del Taller Coloma, que oferirà els seus productes d'Originart.

També hi haurà un espai de jocs gegants de fusta a càrrec de Miceli «perquè els més petits puguin participar i gaudir de la Fireta i tallers exprés d'una hora, per a totes les edats, de pintura sobre tela, lettering, pintura sobre fusta i targetes de Nadal, a càrrec d'Ariadna Sim»

A l'exterior de la Torre de l'Amo hi haurà una zona per a les food trucks i música en directe. «La bona acollida de les anteriors edicions ha fet consolidar aquest espai, que una vegada més serà gestionat per Vermusic».

La Fireta ha estat itinerant i s'ha celebrat a Casserres, Cal Rosal, Gironella i, des de 2017, a la Torre de l'Amo de Viladomiu Nou.