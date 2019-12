El ciberassetjador que entrenava un equip de futbol de Gironella evita la presó

El ciberassetjador de menors que entrenava un equip de cadets del CF Atlètic Gironella evitarà l'ingrés en un centre penitenciari. La fiscalia, l'acusació particular i la defensa han arribat a un acord de conformitat i finalment ha estat condemnat a dos anys de presó, però com que l'acusat no té antecedents no haurà de complir la pena en un centre penitenciari. La vista de conformitat va tenir lloc ahir al matí als jutjats de Manresa.

L'home va crear identitats falses a Facebook amb l'objectiu d'aconseguir imatges de contingut sexual, segons la sentència. La condemna especifica que Carles R.B., que va reconèixer la seva culpabilitat davant la jutgessa, és condemnat a un any per dues penes d'abús a menors i a un any per corrupció de menors. Els fets van tenir lloc el 2013 i la fiscalia demanava en un principi una pena de set anys. També haurà de pagar mil euros a cada una de les cinc víctimes i no s'hi pot apropar a menys de mil metres durant dos anys i sis mesos. De fet, la fiscal va esmentar, en la modificació de la seva petició de condemna, que l'acusat ja havia aportat 1.500 euros i que, per tant, quedava acreditada la disposició de l'acusat a reconèixer els fets que va cometre i a reparar el dany provocat entre les víctimes.

Quan l'acusat es va dirigir a la jutgessa, simplement es va limitar a reconèixer els fets que li va llegir la magistrada i no va afegir cap comentari per demanar perdó.

En haver-hi un acord de conformitat, la sentència és ferma, i no es pot recórrer. L'acusat no ingressarà a la presó amb la condició que no cometi cap acte delictiu que comporti més penes de presó en els propers tres anys.

Amb aquesta sentència, es rebaixa considerablement la petició inicial del ministeri fiscal, que era de set anys. Una pena que li hauria impedit evitar l'ingrés en un centre penitenciari.



Detingut el 2014

Tal com va informar Regió7 fa més de quatre anys, l'acusat va ser detingut el 8 de gener del 2014 i posteriorment va quedar imputat, però en llibertat amb mesures cautelars.

El jutge, llavors, va decretar la prohibició d'apropar-se a vuit menors d'edat, li va prohibir fer ús de les xarxes socials d'Internet, apropar-se a cibercafès i a l'equip de futbol al qual feia d'entrenador en aquell moment al municipi del baix Berguedà.