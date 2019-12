Contactava amb menors amb perfils falsos

L'acusat tenia accés directe a joves perquè era entrenador d'un equip de cadets del CF Atlètic Gironella, tasca de la qual va ser rellevat. Abans, havia entrenat els infantils del Guardiola. El condemnat va crear diferents perfils falsos a Facebook (alguns fent servir noms com Mireia Belmonte) i, a través d'aquests perfils, contactava amb menors per obtenir-ne fotografies sexuals.

Fent-se passar per una noia menor i enviant una imatge d'una jove despullada, va aconseguir obtenir imatges d'un noi de 13 anys. A continuació, va contactar amb dos menors més i els va proposar veure la fotografia que havia obtingut. També va suggerir a un quart menor, de 15 anys, vendre-li imatges de caràcter sexual a canvi de diners.

Ara, Carles R.B. haurà d'indemnitzar les cinc víctimes, tal com demanaven, per reparar els danys que els va provocar. Fonts policials van explicar el 2014 a aquest diari que la primera de les denúncies va ser el 12 de juny del 2013. En aquesta, una mare va explicar als Mossos d'Esquadra que el seu fill, que llavors era menor d'edat, li havia explicat que parlava des de feia dies, a través de Facebook, amb una noia de 20 anys que li havia demanat poder mantenir relacions sexuals amb ell a canvi de diners, concretament de 300 euros.

La segona va ser el 23 d'octubre. Una altra mare va explicar que «una dona s'havia posat en contacte amb ella per manifestar-li que hi havia fotos a Internet del seu fill on apareixia nu. Aquesta suposada dona, que es va presentar com a experta informàtica, va dir a la mare que podia esborrar les imatges del seu fill de la xarxa a canvi d'una sessió de cibersexe. El fill li va dir que, efectivament, s'havia fet fotografies despullat, ja que una noia li ho havia demanat per Facebook i que l'havia coaccionat dient-li que, en el cas de no satisfer les seves exigències, prendria represàlies contra ell».



Pluja de denúncies

Un altre menor va denunciar a la policia que «una noia em va passar unes fotografies d'un noi nu que ensenyava els genitals». Es dona el cas que aquestes fotografies eren del menor objecte de les coaccions denunciades en els fets anteriors.

La darrera denúncia és del 6 de novembre, quan l'acusat hauria enviat fotos d'una menor nua a una altra nena a través de Facebook, però aquesta compartia el perfil amb la seva mare, que ho va veure.

Tal com va informar Regió7 ara fa quatre anys, l'acusat va ser detingut el 8 de gener del 2014 i va quedar imputat, però en llibertat amb mesures cautelars. El jutge va decretar la prohibició d'apropar-se a vuit menors d'edat, li va prohibir fer ús de les xarxes socials, apropar-se a cibercafès i a l'equip de futbol que entrenava.