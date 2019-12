El Govern confia iniciar les obres per completar la C-16 fins a Bagà el 2020

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, preveu poder iniciar les obres d'ampliació de la carretera C-16 de Berga a Bagà l'any 2020. Per fer-ho possible, abans serà necessari que la Generalitat aprovi un nou pressupost per al proper exercici. Així ho va explicar, ahir, a Puig-reig, el centre de control de carreteres de Cedinsa, en l'acte de celebració dels 15 anys d'aquesta empresa que ha construït i que gestiona l'eix del Llobregat, el Transversal, el del Ter i l'eix d'Aro

El conseller Damià Calvet va cloure aquest acte que, ahir, va aplegar unes 200 persones representants de l'empresa amb el seu president Javier Vizcaíno al capdavant, del Govern i del teixit polític i empresarial del Berguedà, Bages, Osona i la Costa Brava.

En declaracions als mitjans va refermar que l'acabament de l'ampliació de l'eix del Llobregat des de Berga a Bagà «és una obra «importantíssima». El conseller Damià Calvet va dir que a hores d'ara s'estan estudiant les al·legacions que s'hi han presentat des del territori.

Es tracta del quart projecte que es presenta per desdoblar la carretera, i la novetat serà que es farà un tercer carril reversible que permetrà desdoblar un sentit de la marxa segons el trànsit que hi hagi. Es canviarà amb una màquina que fins ara no s'ha utilitzat mai a l'Estat espanyol, però que ja s'utilitza als Estats Units. Desdoblar la car-retera de Berga a Bagà afecta un tram de 21 quilòmetres de longitud de l'eix del Llobregat i costarà 178 milions d'euros

El projecte es divideix en dues intervencions: el desdoblament de la carretera actual entre Berga i Cercs per assolir una calçada amb quatre carrils –dos carrils per sentit, amb una barrera central fixa; i la implantació d'un tercer carril entre Cercs i Bagà, que estarà operatiu en un sentit o un altre mitjançant una barrera mòbil.