Cercs subministra el carbó als Reis Mags

El Museu de les Mines de Cercs, a Sant Corneli, va viure ahir una nova edició d'aquesta festa que uneix tradició i cultura industrial local que al Berguedà marca l'inici de les celebracions nadalenques.

Centenars de famílies es van concentrar al Museu a pesar de la boira freda per tenir el primer contacte amb els mags i de passada, segons van admetre alguns pares, fer veure d'una manera amena als infants, que no tot s'hi val durant l'any. L'acte també serveix als responsables del Museu per a sumar en la seva promoció amb un acte familiar.

En aquest sentit, l'activitat últimament ha anat guanyant adeptes i els assistents van sobrepassar el miler , la qual cosa va obligar l'organització a situar els vehicles tant a l'esplanada central com al camp de futbol, que van quedar plens.