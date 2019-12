La Fireta de Viladomiu Nou referma l'aposta pel comerç pròxim i de qualitat

En l'era de la gl0balització, de la producció en massa amb poca qualitat, a baix cost i preus rebentats, i amb la venta per correu a l'alça, Gironella es resisteix a aquesta tendència comercial dominant amb una aposta per a la producció artesanal, de qualitat, diferenciada i entregada en mà. La Torre de l'Amo de Viladomiu Nou viu aquest cap de setmana la Fireta, una mostra creada l'any 2012 que es va fent un forat entre els dissenyadors, artesans i creadors, en general locals, comarcals i nacionals, que davant la puixança dels basars i la comoditat d'Amazon proposen l'essència del valor afegit.

La cita ja és un referent entre els productors, fins al punt que amb la demanda de participar-hi, per part d'artesans d'arreu del país que s'ho diuen uns als altres, es podrien muntar dues firetes. No obstant això, de moment es mantindrà el format actual per garantir el negoci als participants. Així, la Fireta ofereix durant dos dies una representació del que es pot fer a partir de l'emprenedoria més personal a través de 25 expositors que hi porten productes com ara jocs, bosses de ganxet, sabates personalitzades, cosmètica natural, joieria, artesania de ciment, amigurumi, il·lustracions, moda infantil i de dona, o complements tèxtils i regals que es podrien catalogar de diferents per la seva originalitat. En aquesta vuitena edició, la Fireta ha fet una nova aposta per aquesta filosofia amb més creadors i una parada de caràcter solidari a càrrec dels membres del Taller Coloma, els quals ofereixen els seus productes Orininart. Una de les responsables de la Fireta, Alba Perarnau, considera que cada vegada hi ha més demanda per aquests productes de qualitat i amb més personalitat: «Una mica tornem als orígens, la gent està disposada a pagar una mica més per un producte que és de més qualitat i li durarà més; es tracta de productes manufacturats als seus propis tallers i no fan productes repetits». Així, el certamen posa en contacte creadors i clients en una relació que sovint va més enllà i es tradueix finalment en una producció personalitzada. Perarnau argumenta que els participants a la Fireta sovint demanen què necessita el client i li ho fa, amb la qual cosa s'acaba creant un producte únic i diferenciat. En l'apartat de novetats, el certamen també incorpora l'espai de jocs gegants de fusta construïts amb material reciclat que hi porta l'empresa Miceli, així com un programa de tallers exprés que durant una hora els proposa activitats de, per exemple, escriptura, pintura sobre tela i fusta, o postals del Nadal amb aquarel·les. L'ambient de festa comercial el complementa el Vermusic, un entorn per asseure's i menjar amb l'oferta gastronòmica de food tracks.

La Fireta estarà oberta avui diumenge entre les onze del matí i les set de la tarda al preu simbòlic d'un euro per als adults, que dona accés al sorteig d'una cistella amb productes de tots els expositors valorada en 300 euros.