Cercs subministra el carbó als Reis Mags en un acte que uneix tradició i cultura local

Que a la vida no tot són flors i violes ho saben molt bé els adults. Els infants millennials ja no tant, beneficiats, o no, per la nova pedagogia a l'alça de màxim acaronament a casa i a l'escola per evitar qualsevol indici de trauma. Però com que els Reis d'Orient són encara d'una altra època –en certa manera, tan passats de moda que en algunes poblacions ja comencen a exigir que Baltasar sigui negre i no ennegrit, i que a les carrosses reials hi hagi paritat de gènere–, ses majestats van complir ahir el protocol de recollir el carbó que hauran de repartir el 5 de gener als infants berguedans que s'hagin portat malament, tant si els traumatitza com si no.

El Museu de les Mines de Cercs, a Sant Corneli, va viure ahir una nova edició d'aquesta festa que uneix tradició i cultura industrial local, que al Berguedà marca l'inici de les celebracions nadalenques. Centenars de famílies es van concentrar al museu a pesar de la boira freda per tenir el primer contacte amb els mags i de passada, segons van admetre alguns pares, fer veure d'una manera amena als infants que no tot s'hi val durant l'any. L'acte també serveix als responsables del museu per sumar en la seva promoció amb un acte familiar. En aquest sentit, l'activitat últimament ha anat guanyant adeptes i els assistents van sobrepassar el miler, la qual cosa va obligar l'organització a situar els vehicles tant a l'esplanada central com al camp de futbol, que van quedar plens.

Mitja hora abans del migdia, l'esplanada del museu ja bullia de nens esperant l'entrada dels Reis a la mina de Sant Romà per recollir les comandes de carbó. L'alcalde, Jesús Calderer, els va donar la benvinguda i amb el rei Melcior van recordar als infants que cal no barallar-se amb els germans, menjar verdura i fruita i, en general, fer cas als pares.