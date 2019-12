La CUP aprova el pressupost de Berga del 2020 gràcies al vot favorable del PSC

L´Ajuntament de Berga ha aprovat, aquest dilluns, en un ple extraordinari, els pressupostos de la ciutat per al 2020. I ho ha fet amb el suport del grup del PSC que hi ha votat a favor. D'aquesta manera la proposta dels cupaires ha tirat endavant amb la majoria simple necessària. I és que si bé el grup de govern de la CUP està integrat per 8 regidors, aquest dilluns al ple n'hi faltava un: Isaac Santiago. Per això era necessari almenys un suport dels grups de l'oposició que ha donat el regidor socialista. El pressupost s'ha provat amb els vots favorables del govern de la CUP (aquest dilluns amb 7 regidors) i 1 del PSC i el vot de qualitat de l'alcaldessa per desempatar. El ple berguedà està format per 17 regidors.

ERC, com ja va fer el 2018, ha votat en contra mentre que Junts per Berga, el principal grup de l'oposició amb 6 regidors, també s'hi ha oposat. La formació havia anunciat que votaria a favor de la proposta de pressupost del govern si aquest acceptava un paquet d'actuacions per aquest 2020 per valor de mig milió d'euros. Com que no ho ha aconseguit ha votat en contra.

Des del 2018 l´Ajuntament de Berga ha funcionant amb un pressupost prorrogat. El del 2018 es van aprovar el 22 de novembre d´aquell mateix any i el 2019, un any electoral, l´executiu de la CUP no va presentar cap proposta.

Tal i comja va explicar divendres en la presentació de la prposta de pressupost, Marià Miró, el regidor d´Hisenda va exposar al ple que el govern proposa una reducció de 5,1 milions d'euros respecte a l'actual exercici amb uns pressupostos totals que passarien dels 22.694.000 als 17.557.000 euros.

El capítol d´inversions és de 4.685.000 d'euros, xifra que suposa la disminució de 2,5 milions respecte a l'exercici actual. Tamnmateix el gros d´aquestes inversions són per acabar dues velles assignatures pendents de l´urbanisme de la ciutat i que es paguen majoritàriament amb qüotes urbanístiques : el Torrent de santa Eulàlia i els Pedregals. Es tracta de dues urbanitzacions que fa anys que estan encallades i que s´han inclòs en diferenst pressupostos. La primera s´ha inclòs al pressupost amb una inversió prevista de 1,4 milions d´euro si la segona 1,8. El govern destinarà 650.806 euros de recursos propis al capítol d´inversions.



El sí del PSC



En la seva intervenció el regidor Abel Garcia ha argumentat el seu vot favorable. «Després de setmanes de debat i diàleg hem acordat aprovar aquests pressupostos a canvi de consensuar línies d'acció pel proper any». La primera ja es va aprovar en el ple ordinari d'aquest mes: el pla estratègic per a la ciutat fins el 2030 a proposta del PSC. Altres acords al que s´ha arribat segons el regidor del PSC: «treballar per un Pla local de conciliació laboral, per tal de fer un pas més en la plena igualtat»; un nou pla d'igualtat perquè l´actual caduca el 2020, aprofundir en la participació ciutadana com per exemple «Donar responsabilitats directes a cada regidor en l'àmbit veïnal»; el compromís de revisió i actualització del Pla de Mobilitat, convertir en zones de vianants: carrer Major, plaça de la Creu Carrer i carrer del Roser, fer un pla per millorar «els passos de vianants. Molts d'ells pràcticament no es veuen i poden representar un perill», fer actuacions de manteniment especialment al parc del Lledó; modernitzar el polígon de la Valldan, promoure polítiques fiscals per facilitar el lloguer de baixos comercials i redactar un Pla de dinamització comercial i impulsar la construcció d'atletisme. El PSC opta pel camp que hi ha ubicat sota el pavelló on es va intentar conrear vidalba sense èxit.

Abel Garcia ha dit que votar en contra del pressupost "representaria un bloqueig per molts temes i per part meva no vull que a inicis d´aquest mandat això sigui així". Hi va afegir que "he vingut a ajudar a solucionar problemes, no a posar-ne ni ser-ho".