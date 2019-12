Berga agençarà el parc del Lledó amb els 30.000 euros del primer pressupost participatiu

Accés principal al parc del Lledó on s'actuarà

Els 30.000 euros del primer pressupost participatiu de Berga es destinaran a fer millores a l'accés, l'entorn i l'enllumenat del parc del Lledó que va ser creat el 1983. Aquestes han estat les dues propostes que han obtingut més suports per part de les gairebé 700 persones que han participat en la votació-realitzada des del 2 al 15 de desembre-, per triar a què es des destinarien aquests diners. Aquets dimarts al vespre s'ha fet la presentació dels resultats de la consulta a la sala de plens del consistori berguedà.

Les dues propostes més votades, fins a esgotar la partida econòmica prevista, s'executaran durant l'any 2020. El pressupost municipal per aquest exercici, aprovat en un ple extraoridnari aquest dilluns, ja preveu una partida per aquesta finalitat.

La primera convocatòria del pressupost participatiu de l'Ajuntament de Berga ha rebut 57 propostes, de les quals, 44 han superat la valoració tècnica per, posteriorment, ser sotmeses al procés de votació popular. Hi han participat un total de 691 persones, que suposa un 4,8% del cens format per persones majors de 16 anys i empadronades a Berga, segons fonts municipals.

En total, s'han registrat 1.265 vots, tenint en compte que cada persona podia votar dues propostes diferents. També s'han comptabilitzat 4 vots en blanc i 1 vot nul.

Pel que fa al percentatge de participació en funció de la franja d'edat: els joves de 20 a 29 constitueixen el 5% dels que han votat, la població de 30 a 39 anys és la que ha votat més (22%), seguida de les persones de 60 a 69 anys (19%), la població de 40 a 49 anys (16%), les persones d'entre 50 i 59 anys (16%), els veïns de més de 70 anys (13%) i el jovent menor de 20 anys (9,5%) segons han informat les fonts esmentades.

Els dos projectes de millora del Parc del Lledó han sumat conjuntament 226 vots (17,9%). D'una banda, la proposta número 34 que contemplava actuacions de millora en les portes d'accés, la senyalització, l'arranjament de l'entorn i el parc infantil ha obtingut 119 vots, que suposa un 9,4%. Les actuacions incloses en aquesta proposta havien estat valorades amb 15.000 euros.

D'altra banda, la proposta número 33 que inclou la millora de l'enllumenat de l'amfiteatre del parc del Lledó , la substitució dels projectors de llum actuals per llum LED i la instal·lació d'enllumenat a l'skatepark ha assolit 107 vots (8,5%). En aquest cas, la proposta compta amb un pressupost de 20.000 euros.

Fonts municipals han detallat que la suma dels imports de les dues propostes escollides supera els 30.000 euros de dotació previstos en el pressupost participatiu. Per aquesta raó, s'executarà el 100% de la opció més votada, mentre que la resta de la partida disponible (15.000 euros ) es destinarà al projecte de millora de l'enllumenat del parc del Lledó. Es tracta d'una decisió que ha estat consensuada pels representants municipals.



Bon balanç



La regidora de Participació Popular, Roser Valverde, ha valorat positivament els resultats obtinguts en aquest procés participatiu, així com el nombre de propostes presentades. La regidora ha dit que les xifres de participació igualen a les de poblacions com Manresa i Girona, que se situen al voltant del 5% dels cens i que compten amb una dilatada experiència en aquest tipus d'iniciatives. «Els resultats demostren que la gent de Berga té moltes coses a dir sobre la ciutat, i això també ens serveix per reorientar les nostres pròpies propostes i visionar el municipi des d'un prisma diferent», va reflexionar

.

Els pressupostos participatius és un projecte que l'ha impulsat l'àrea de Participatiu Popular de forma conjunta amb els grups municipals que formen part del consistori berguedà. Es tracta de la primera experiència de participació que ha portat a terme l'Ajuntament de Berga «en matèria pressupostària que ha permès als veïns i veïnes decidir a quins projectes volien destinar una part del pressupost públic municipal de 2020».