La CGT Berguedà reclama la readmissió de la seva delegada sindical a Monserveis

El sindicat CGT ha dut a terme aquest matí una concentració de protesta davant de l'empresa Monserveis, a la carretera de Sant Fruitós de Berga, per reclamar la readmissió de la seva delegada sindical.

Tal i com ja va informar Regió7 aquest octubre, Monserveis, denominació comercial de Solubages SL que es dedica a l'atenció domiciliària, ha estat denunciada per Inspecció de Treball a la Fiscalia en descobrir que tenia 52 persones treballadores sense estar donades d'alta a la Seguretat Social, de les quals 30 no tenien autorització administrativa per residir ni treballar a l'Estat espanyol; 13 no van ser donades d'alta amb caràcter previ a la prestació, 8 rebien prestacions per desocupació i 1 rebia una prestació per incapacitat permanent .

Es tracta d'infraccions per a les quals es preveuen penes de presó de sis mesos a sis anys i una multa de sis a dotze mesos. A banda de posar el cas en coneixement de la Fiscalia, la Inspecció de Treball ha proposat diverses sancions econòmiques per a Solubages SL, que sumen gairebé 735.000 euros, per matèria d'estrangeria i de Seguretat Social.

Tot neix d'una denuncia presentada el 20 d'agost del 2018 davant de la Inspecció de Treball per part del sindicat CGT del Berguedà. De fet el sindicat ha presentat fins a 6 denuncies més a Inspecció de Treball i 2 als jutjats i han impugnat les eleccions sindicals que «la UGT havia convocat amb connivència i en col·laboració amb l'empresa».

Segons el sindicat CGT, Monserveis «ha acomiadat la nostra delegada sindical» un cop fetes les demandes a l'empresa (donar d'alta a la Seguretat Social a totes les treballadores, que totes cotitzin per les hores reals que fan, que les categories es corresponguin amb les tasques reals que fan i poder desenvolupar amb llibertat les labors sindicals) i les denuncies esmentades.

A més, el sindicat CGT ha presenta una demanda contra Monserveis davant de la Fiscalia per delictes contra els drets dels treballadors «concretament per vulnerar l'article 311.1 i el 3112 bis del codi penal».