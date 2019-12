Els veïns de la Font del Ros reclamen al consistori la millora de la plaça petita

El tancament del carrer de la placeta de la Font del Ros no ha estat ben rebut per una part dels veïns del barri de Berga. Els residents d'aquesta zona de la ciutat han reclamat al consistori que aquesta proposta vagi acompanyada d'una millora de la plaça, que requereix una actuació de fa temps. Ho han fet en una reunió amb el regidor de Mobilitat, Eloi Escútia i el regidor d'Urbanisme, Aleix Serra, aquesta dimarts a la tarda.

Escútia i Serra han participat en una trobada oberta amb una trentena de veïns per recollir les seves demandes i també explicar l'actuació que s'ha dut a terme aquest desembre. Però el carrer a tocar a la plaça -que connecta el carrer Lluís Companys amb el carrer Pau Picasso- continuarà tancat i els cotxes no podran fer-hi la volta. L'objectiu de l'actuació és el de millorar la mobilitat dels vianants i garantir-ne la seguretat. Per altra banda, el govern de la CUP estudiarà i valorarà la millora que requereix la plaça per poder tenir un projecte i trobar el finançament per dur-lo a terme. A hores d'ara, però, és un projecte a mig termini, tal i com han assegurat els regidors Escútia i Serra després de la trobada veïnal.



Actuació a la plaça

Les alarmes entre alguns veïns de la Font del Ros van saltar la setmana passada, tal i com ja va explicar aquest diari, quan els operaris de la brigada municipal van procedir a tallar l'esmentat carrer instal·lant unes jardineres i bancs a banda i banda per impedir el trànsit i l'estacionament de vehicles. L'actuació ja estava prevista des de l'estiu, tal i com han recordat els responsables del consistori i s'havia aprovat per la junta de l'Associació de Veïns de la Font del Ros. Segons la presidenta, Dolors Bernal, però, els veïns tenien entès que el tancament d'aquest carrer aniria acompanyat d'un projecte de millora de la plaça. No obstant això, per a Escútia i Serra abans de prometre cap millora és necessari fer un estudi, redactar el projecte, saber-ne els costos i trobar el finançament necessari per a fer-lo.

Amb tot, però, els regidors de la CUP consideren que es tracta de dues actuacions separades i el tancament d'aquest carrer de la plaça és una «declaració d'intencions» i un primer pas. Segons Escútia, s'han fet canvis per «guanyar espais per a les persones que passegen per la ciutat a diversos punts de Berga», i aquest n'és un. Amb aquesta modificació s'ha aconseguit, segons el regidor, ampliar l'espai de la plaça, garantir una major seguretat pels veïns i vianants que passegen per la zona i fer una millora de la seva mobilitat, evitant que hagin d'estar pendents dels vehicles.

Per la seva banda, alguns veïns, principalment els que viuen a davant de la plaça, han expressat que el tall del carrer els impedeix passar-hi amb el cotxe, tal i com feien fins ara. Un fet que els obliga a donar la volta pel carrer de sota, el del Prat de la Riba o bé a sortir pel carrer Pio Baroja i arribar al centre de la ciutat pel carrer Comte Oliba i el carrer Gran Via. Segons han dit a la trobada els veïns que s'hi posicionen en contra, entendrien aquesta actuació de tancament de la placeta al trànsit si anés acompanyada de les obres de reforma de la plaça. És per això que han reclamat que es faci marxa enrere i que s'esperi a tallar el carrer fins al moment d'iniciar les obres que necessita l'espai. El govern de la CUP veu aquest plantejament - el d'haver de fer un tram més amb el cotxe- insuficient per tornar a obrir el carrer.



Noves trobades

Els regidors Serra i Escútia han valorat positivament la trobada perquè van poder copsar les demandes, propostes i neguits dels veïns. «Són trobades que anirem repetint, tant amb els veïns de la Font del Ros com amb els de la resta de barris», asseguren.

Per altra banda, el govern de la CUP ha anunciat algunes altres mesures relacionades amb la mobilitat al barri de la Font del Ros, com és la millora de la cruïlla entre el carrer Prat de la Riba i el carrer Francesc Macià, amb l'ampliació de la vorera i la instal·lació d'una marquesina per a esperar el bus urbà. Aquest tram del carrer és un dels més conflictius pel que fa al trànsit.

En la mateixa línia de la proposta iniciada a la Font del Ros de guanyar espai per als vianants, Escútia ha explicat que ja s'està treballant amb el tancament de la plaça de Sant Pere als vehicles per millorar la mobilitat i la seguretat dels que hi passegin. Va destacar d'altres millores en l'àmbit de la mobilitat que ja s'han fet, com la del passeig de les Estaselles.