El vot favorable del PSC fa possible que la CUP aprovi el pressupost de Berga

L'equip de govern de la CUP de Berga va aprovar anit, en un ple extraordinari, els pressupostos de la ciutat per al 2020, els primers del nou mandat amb una aliança inèdita al consistori. Els cupaires van poder aprovar els comptes amb el suport del grup del PSC, l'únic grup de l'oposició que va votar-hi a favor. D'aquesta manera, la proposta de l'executiu va tirar endavant amb majoria simple. Tot i que el grup de govern està integrat per 8 regidors, ahir n'hi faltava un: Isaac Santiago. Per això era necessari almenys un vot a favor d'un regidor de l'oposició, que va ser el del PSC. I, amb aquest empat a 8 vots a favor i 8 en contra del pressupost (6 de Junts per Berga i 2 d'ERC), va caldre recórrer al vot de qualitat de l'alcaldessa per fer decantar la balança pel sí.

Va ser una situació ja prevista pels actors i no els va venir de nou, tal com admetia el regidor d'Hisenda, Marià Miró. Va assegurar que, malgrat aquesta situació d'inferioritat numèrica, van voler aprovar el pressupost del 2020 «en temps i forma». Miró va recordar que aquest serà «un any d' impàs» perquè encara no hi ha línies d'ajudes.

El vot del PSC va ser imprescindible perquè els altres dos grups de l'oposició van votar-hi en contra. Junts per Berga, amb 6 regidors, va oposar-s'hi perquè l'executiu no ha acceptat les seves propostes d'actuacions, que pujaven a mig milió d'euros. Ferran Aymerich va advertir de l'augment de les despeses estructurals com les de personal però sense que hi hagi un augment dels ingressos.I va lamentar no se'ls hagi acceptat les propostes.

Per la seva banda, ERC, com ja va fer el 2018, hi va votar en contra i va criticar durament la CUP per aprovar els comptes gràcies al vot socialista. «Aprovar el pressupost amb el PSC és una manera de pactar amb Espanya», va etzibar el portaveu republicà, Ramon Camps. Unes paraules que van causar rebuig a les files cupaires i socialistes. L'alcaldessa Montse Venturós va dir de nou que voten segons les línies programàtiques, i el regidor Marià Miró va agrair el suport del PSC, que els ha donat un vot de confiança.

Abel Garcia, el regidor del PSC, va replicar l'atac de Ramon Camps, exregidor socialista en el mandat 2011-2015, partit que justament va deixar per anar a Esquerra. «Potser la CUP s'aprofita d'un vot un dia per aprovar un pressupost, però en aquest ple hi ha regidors que s'han aprofitat del PSC per treure rèdit polític tot un mandat, d'això se'n diu transfuguisme», va dir a Camps, assegut dues cadires a la seva dreta, amb qui no es va ni mirar.

Des del 2018 l'Ajuntament de Berga ha funcionant amb un pressupost prorrogat. El del 2018 es va aprovar el novembre d'aquell mateix any i el 2019, un any electoral, l'executiu de la CUP no va presentar cap proposta.

Anit, el ple va aprovar un pressupost a la baixa, de contenció, que passa dels 22.694.000 euros als 17.557.000 euros. El capítol d'inversions és de 4.685.000 euros, xifra que suposa una disminució de 2,5 milions respecte a l'exercici actual. Tanmateix, el gros d'aquestes inversions és per acabar dues velles assignatures pendents de l'urbanisme de la ciutat i que es paguen, majoritàriament, amb quotes urbanístiques: el torrent de Santa Eulàlia i els Pedregals. El govern destinarà 650.806 euros de recursos propis al capítol d'inversions.

En la seva intervenció, el regidor Abel Garcia va argumentar el seu vot favorable. «Després de setmanes de debat i diàleg hem acordat aprovar aquests pressupostos a canvi de consensuar línies d'acció per al proper any». Entre d'altres, els acords verbals passen per revisar i actualitzar el Pla de Mobilitat, convertir en zones de vianants el carrer Major, la plaça de la Creu Carrer i el carrer del Roser, i fer un pla per millorar «els passos de vianants» perquè es vegin bé, entre altres qüestions.