L'empresari Lluís Basiana presenta al Govern el projecte per fer una incineradora a Cercs

Els tècnics del departament de Territori i Sostenibilitat ja tenen a les seves mans el projecte executiu per reconvertir les velles instal·lacions de la tèrmica de Cercs en una planta incineradora de residus industrials per produir energia elèctrica que promou l'empresa Em Spain Waste& Treatment de la mà de l'empresari manresà Lluís Basiana que ha anunciat una inversió de 130 milions d'euros i la creació de 160 llocs de treball.

Es tracta d'una proposta que ha obtingut un rebuig frontal del territori amb posicionaments en contra dels plenaris de la majoria d'ajuntaments del Berguedà, dels consells comarcals del Berguedà, el Bages, Solsonès, Moianès o Osona i la Diputació de Barcelona, entre d'altres.

Que el projecte executiu ja és a la taula de la Generalitat ho ha explicat el conseller Damià Calvet en el ple que s'ha celebrat aquest dimecres al Parlament responent una preguntat del diputat Marc Parés de Catalunya En Comú Podem. Parés ha demanat si el Govern pensava tirar endavant la petició d'una moratòria al país que impedeixi la construcció de noves plantes com la que es projecta a Cercs.

El conseller Damià Calvet ha respost que «la jerarquia del tractament de residus està molt clara i la marca Europa. Catalunya recull aquesta jerarquització: en primer lloc la prevenció de generació de residus, la preparació per a la reutilització, la valorització material, altres formes de valorització que inclou la energètica i , finalment i en última instància la deposició en un abocador».

Pel que fa al projecte de construir una incineradora a Cercs, el conseller Calvet ha informat que divendres passat els promotors de la proposta van entrar el projecte al departament de Territori i Sostenibilitat que és qui l'ha d'autoritzar. «Encara no hem avaluat la suficiència del projecte, si és complert». A partir d'ara haurà de seguir la tramitació prevista.

Per la seva banda, el diputat Marc Parés, ha lamentat, en declaracions a Regió7, que el conseller Damià Calvet «no hagui tancat la porta a incinerar residus ». Parés ha assegurat que «no té cap sentit cremar residus metropolitans a Cercs. Ens hi oposem per l'impacte ambiental que tindrà al Berguedà i a tota la Catalunya central». En aquest sentit ha manifestat que «el futur de la Catalunya Central no passa per agreujar els perjudicis ambientals d'aquestes comarques amb projectes d'incineració de residus com els de Cercs o Juneda. La Catalunya Central no pot continuar sent el pati de darrere de l'àrea metropolitana de Barcelona».