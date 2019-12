Lluís Basiana presenta al Govern el projecte per fer la incineradora a Cercs

Nou capítol en la polèmica proposta de construir una planta incineradora de residus industrials a Cercs. Els tècnics del departament de Territori i Sostenibilitat ja tenen a les mans el projecte executiu per reconvertir les velles instal·lacions de la tèrmica de Cercs en una planta incineradora de residus industrials per produir energia elèctrica. La promou l'empresa EM Spain Waste & Treatment a través de l'empresari manresà Lluís Basiana de la societat EMGrup, un grup d'enginyeria especialitzat en projectes ambientals. Han anunciat una inversió de 130 milions d'euros i la creació de 60 llocs de treball directes i 100 d'indirectes.

El document esmentat va entrar al registre del departament de Territori i Sostenibilitat el divendres 13 de desembre. Tanmateix, no es va saber fins ahir, dimecres, quan ho va explicar el conseller Damià Calvet en la sessió de control del Parlament.

Aquesta és una proposta que ha tingut un rebuig frontal del ter-ritori, amb posicionaments en contra dels plens de la majoria d'ajuntaments berguedans, dels Consells del Berguedà, Bages, Solsonès, Moianès i Osona, i de la Diputació de Barcelona, entre d'altres, i també d'entitats.

Que el projecte executiu ja és a la taula de la Generalitat ho va explicar el conseller Damià Calvet en la sessió de control del ple del Parlament que es va celebrar ahir. Va ser en resposta a una pregunta del diputat Marc Parés, del grup d'En Comú Podem. Parés va demanar si el Govern pensava tirar endavant la petició d'una moratòria al país que impedeixi la construcció de noves plantes com la que es projecta a Cercs.

El conseller Damià Calvet va respondre que «la jerarquia del tractament de residus està molt clara i la marca Europa. Catalunya recull aquesta jerarquització: en primer lloc la prevenció de generació de residus, la preparació per a la reutilització, la valorització material, altres formes de valorització que inclou l'energètica i, finalment i en última instància, la deposició en un abocador».

Pel que fa al projecte de construir una incineradora a Cercs, el conseller Calvet va informar que divendres passat els promotors de la proposta van entrar el projecte al departament de Territori i Sostenibilitat, que és qui l'ha d'autoritzar. «Encara no hem avaluat la suficiència del projecte, si és complet». A partir d'ara haurà de seguir la tramitació prevista, que inclourà sotmetre'l a exposició pública. «Serà en el marc d'aquesta avaluació de suficiència, i en el marc del tràmit normal que passa per tots els vectors, que acabarem determinant si és un projecte que es pot desenvolupar o no».

En seu parlamentària, Damià Calvet va manifestar que, des de la conselleria, «no hem d'actuar amb intuïcions o pel Twitter, sinó amb documents Excel; per tant, el primer que farem serà l'avaluació de la suficiència del projecte que ens han entrat». Si la compleix s'haurà de sotmetre a exposició pública i s'hi podran presentar al·legacions.

Per la seva banda, el diputat Marc Parés, en declaracions a Regió7, va lamentar que el conseller Damià Calvet «no hagi tancat la porta a incinerar residus ». Parés va assegurar que «no té cap sentit cremar residus metropolitans a Cercs. Ens hi oposem per l'impacte ambiental que tindrà al Berguedà i a tota la Catalunya Central». En aquest sentit va manifestar que «el futur de la Catalunya Central no passa per agreujar els perjudicis ambientals d'aquestes comarques amb projectes d'incineració de residus com els de Cercs o Juneda. La Catalunya Central no pot continuar sent el pati de darrere de l'àrea metropolitana de Barcelona», va reblar Parés.

Per la seva banda, fonts de l'empresa promotora consultades per aquest diari van explicar que ara és moment «de deixar treballar els tècnics», que són els que hauran de fer la primer avaluació sobre si el projecte és complet. Les mateixes fonts van exposar que quan arribi el període d'exposició pública escoltaran a tothom i seran «receptius a les propostes de millora que es facin si tècnicament són viables».

La iniciativa haurà de rebre una autorització ambiental que atorga el departament del Territori i Sostenibilitat. Els promotors esperen rebre-la el desembre del 2020. I volen posar en marxa la planta incineradora el febrer del 2023. El projecte preveu que la planta cremi 332.000 tones de combustible (residus) cada any –que equivalen a 416.000 metres cúbics-, provinents de rebuig de la indústria, del reciclatge de vehicles, del paper, industrials i d'empreses de reciclatge, i també residus forestals.