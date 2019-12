Els ajuntaments de Puig-reig i Berga i el consell rebutgen la violència entre joves

El Consell Comarcal del Berguedà i els ajuntaments de Puig-reig i Berga han fet públic on comunicat on rebutgen la violència «entre joves berguedans». Es tracta de la baralla entre una vintena de joves residents dels dos municipis tal i com ha informat aquest diari que va tenir lloc dimecres a Puig-reig a resultes de la qual hi va haver un ferit (un menor) per ganivetada al municipi del baix Berguedà.

El Consell Comarcal ha informat aquest divendres que a hores d'ara ja hi han 4 persones detingues per aquests fets «i no es descarten més detencions».

Segons fonts del Consell Comarcal «la baralla va esclatar per un conflicte provinent de dies anteriors entre els joves. La policia està investigant les raons de fons de la baralla».

Hi han afegit que Consell Comarcals i els ajuntaments de Puig-reig i Berga «estan treballant mesures de prevenció de la violència per a què no es tornin a produir situacions d'aquest tipus». Així mateix han explicat que els serveis d'atenció social dles respectius ens, «s'està realitzant l'acompanyament de les famílies afectades i des del servei de mediació es preveu portar a terme un procés restauratiu entre les persones afectades».

Aquestes són les principals conclusions de la reunió que aquest divendres al matí, hi hagut entre el president del Consell Comarcal del Berguedà, Josep Lara, l'alcaldessa de Berga, Monterrat Venturós, el regidor de drets socials bàsics, Ivan Sánchez, l'alcalde de Puig-reig, Josep M. Altarriba, el regidor de Puig-reig, Josep Parera i representants dels Mossos d'Esquadra i personal tècnic després de la baralla d'aquesta setmana.