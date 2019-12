L'Agència dona llum verd al sou del president que havia vetat el setembre

El segon intent ha estat el bo. La darrera junta de l'Agència de Desenvolupament del Berguedà ha donat llum verd al sou del seu president, Lluís Vall (Junts per Catalunya). És la mateixa proposta que el setembre els socis van tombar perquè no se'ls n'havia informat amb suficient antel·lació.

A partir del gener del 2020, Lluís Vall cobrarà un sou brut anual de 21.286 euros (i no 23.000 com l'Agència havia fet públic el setembre d'enguany ) per una dedicació del 40%. La resta del seu sou, un 60%, la percep de l'Ajuntament de Gironella, del qual és regidor. En total cobrarà 39.000 euros anuals bruts entre les dues retribucions públiques.

A la junta, celebrada dimarts, hi van assistir 21 dels 37 socis, entre els quals els 31 ajuntaments de la comarca. 12 dels representants van votar a favor de la proposta de retribució de Lluís Vall: 6 membres de Junts per Catalunya, 3 de l'Associació d'Agrupacions d'Electors del Berguedà més un representant de l'Associació Comarcal d'Empresaris del Berguedà (Aceb), un de la delegació comarcal de la Cambra de Comerç i un de l'Associació d'Hostaleria i Turisme del Berguedà.

Els dos representants de la CUP es van abstenir, com també ho va fer l'alcaldessa de la Nou, de l'Associació d'Agrupacions d'Electors. Pel que fa als representants d'ERC, es van repartir els vots: 3 van votar-hi en contra i 3 es van abstenir. En total, 12 vots a favors, 6 abstencions i 3 vots en contra. Un resultat que ara sí, sense canviar la proposta de retribució del setembre, permet aprovar el sou que percebrà el president de l'Agència.

Tanmateix, les votacions les formulen els representants municipals en representació del seus respectius ajuntaments.

L'alcalde d'Olvan , Sebastià Prat (CUP), ha explicat que en aquesta ocasió han tingut més informació d'antuvi sobre el sou del president de l'agència. A més, «som favorables que hi hagi una direcció dins de l'agència». D'altra banda, «creiem que la retribució per feina és més transparent que la retribució per indemnitzacions relacionades amb assistència a òrgans, i pensem que si es fa feina s'ha de cobrar».

D'altra banda, Roser Rifà (CUP), regidora de Promoció Econòmica representant de l'Ajuntament de Berga, va instar Lluís Vall «a treballar de valent per revertir la situació actual» de desconeixement de l'agència. «Cal un canvi del que significa l'agència per a la gent, ajuntaments, empreses del territori: que ningú es pensi que l'agència no serveix per a res; s'ha de treballar amb i per al territori; els pobles han de fer-se seva l'agència». Per la seva banda, ERC va abstenir-se i també va votar en contra perquè considera que el sou de president de l'agència s'inclou dins del pressupost del Consell i que aquest organisme ja té tres dedicacions (no totes al 100%), va dir Eduard Coronado.

Lluís Vall ha defensat que el seu sou no suposa incrementar la despesa en retribucions ja que percebrà un 40% de dedicació però l'ens s'estalvia el sou complet del gerent que tenia abans i que ara no hi és. Vall ha dit que el diàleg ha estat la clau perquè ara s'hagi aprovat el seu sosu.