Puig-reig demana als Mossos que reforcin la vigilància arran de la baralla d'un grup de joves

Zona on hi va haver la baralla al centre de Puig-reig, ahir

Zona on hi va haver la baralla al centre de Puig-reig, ahir JOSEP GENESCÀ

L'Ajuntament de Puig-reig ha demanat als Mossos d'Esquadra que reforcin la vigilància al nucli urbà del poble per evitar episodis com el de la baralla entre un grup d'una vintena de joves que va tenir lloc dimecres al capvespre.

L'episodi de violència es va saldar amb dues persones ferides, una de les quals menor d'edat, per arma blanca: un noi de 17 anys que va ser traslladat amb una ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa, i que no va resultar ferit a cap òrgan vital.

Fins ahir al vespre s'havien detingut quatre persones per aquests fets, una d'elles un menor d'edat que després de declarar en seu judicial va ser deixat en llibertat. Pel que fa a les altres tres persones, van passar a disposició judicial, ahir. Dels quatre detinguts, dos són de Puig-reig i dos de Berga, segons van informar fonts consultades per aquest diari.

Els motius que van provocar l'esclat de violència entre joves de Berga i Puig-reig, alguns amb antecedents, no han transcendit, si bé podrien estar relacionats amb afers de drogues.

En declaracions a Regió7, l'alcalde del poble, Josep Maria Altar-riba, ahir, va lamentar els fets. Va dir que encara és aviat per saber amb precisió què va generar aquesta baralla. En aquest sentit, va indicar que cal esperar que els agents dels Mossos completin la investigació que mantenen oberta. Fonts del cos policial van dir que no descartaven practicar més detencions.

«Hem d'evitar que hi hagi una espiral de violència», declarava ahir a aquest diari Josep Maria Altarriba. El batlle matisava que l'episodi de dimecres va ser un fet aïllat, «no hi ha violència de bandes al poble», però va admetre que fets com els de dimecres «creen alarma social».

Ahir mateix, el dirigent va demanar als responsables dels Mossos que reforcin la vigilància al poble de manera preventiva. Va matisar que els Mossos «ja feien vigilància» al municipi i que ara es tracta de reforçar-la. Val a dir que l'Ajuntament de Puig-reig no té Policia Local, només vigilants locals que no tenen competències en seguretat ciutadana. Altarriba va assegurar que «sempre estem agraïts als Mossos perquè fan tot el possible per arribar a tot arreu». Amb tot, també va exposar que els caldrien més efectius.

A banda d'un augment de la vigilància policial, els serveis socials de les administracions locals i comarcal «estan realitzant l'acompanyament de les famílies afectades», la majoria usuàries habituals d'aquests recursos.