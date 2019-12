Berga aplega 800 persones en la segona edició de la Quina

La segona edició de la Quina de Berga ha aplegat 800 persones, omplint el pavelló vell berguedà aquesta nit de dissabte. L'acte l'han organitzat el Club Esportiu Berga, el Bàsquet Berga, l'Handbol Berga, els Mountain Runners i la secció de vòlei del Club Esquí Berguedà i s'han venut 100 entrades més que el 2018.

A la segona Quina de Berga hi han col·laborat més de 200 entitats de tot el Berguedà, i Ballús S.A ha estat el principal patrocinador. L'acte també ha rebut la col·laboració de l'Ajuntament de Berga .

A la gala s'han repartit més de 500 regals a les diferents línies, directes i 4 bingos. El més esperat ha estat un viatge valorat en 1.500 euros. Enguany, 'ha fet un sorteig solidari, dedicat al col·lectiu solidari Sense Por i un premi directe Vull la Nit, que forma part del Punt Lila de l'Ajuntament de Berga, per a la prevenció d'actituds sexistes durant l'oci nocturn.

L'acte ha estat presentat per Josep Badia i la periodista Judit Jordana, i amenitzada amb el punxadiscos Toni Malé i Dani Magyc com a encarregat de la part tècnica. Hi ha col·laborat la banda Entrompats.

Els organitzadors han fet un balanç positiu de l'acte i han agraït la participació dels assistents així com la col·laboració d'empreses i institucions. I han anunciat que la propera quina serà el 19 de desembre del 2020