El Consell Comarcal i 24 ajuntaments donen 145.000 euros per a l'Associació pro Disminuïts del Berguedà

L'any 2019 s'acaba i, finalment, el Consell Comarcal del Berguedà i 24 dels 31 ajuntaments de la comarca han donat a l'Associació pro Disminuïts Psíquics del Berguedà un total de 145.000 euros segons ha confirmat a aquest diari Anna Maria Serra, que és la consellera comarcal d'Atenció a les Persones.

L'entitat està immersa en una crisi amb un forat que a finals d'estiu era de 487.041 euros. Tal i com ha anat informant aquets diari, l'Associació busca fonts de finançament per sobreviure alhora que ha iniciat el procés per activar una fundació que ja existia però que no tenia activitat en la que hi haurà representants d'administracions públiques per canviar el model de governança un procés clau per aconseguir els diners per reflotar l'entitat.

Els diners recollits ara són una xifra inferior als 200.000 euros que l'ens comptava per bé que encara falten les aportacions de 3 ajuntaments (entre ells Berga) que les faran efectives a principis del 2020 ha indicat Serra. Per tant, els ens berguedans acabaran posant-hi més dels 145.000 euros actuals. Els 4 consistoris que no hi aportaran res és perquè «tenen problemes econòmics» ha dit Serra.

Aquest agost, el Consell va demanar als ajuntaments que donessin a l'entitat el 50% dels diners que reben els consistoris i l'ens comarcal a través dels fons de cohesió social que els atorga la Diputació de Barcelona.

El Consell Comarcal ja ha fet efectius 66.000 euros dels seus propis fons. Per la seva banda, 24 ajuntaments hi posen 79.244 euros. Els consistoris han signat sengles convenis amb l'ens comarcal que donarà els diners a l'Associació. La consellera Serra ha informat que el Consell preveu liquidar 64.000 euros a l'entitat aquest divendres 27 de sembre perquè en disposi . «La diferència es liquidarà a principis de l'any que ve» ha apuntat la dirigent comarcal.

Tot i que no s'ha arribat a la xifra que el Consell calculava, la consellera Anna Maria Serra s'ha mostrat satisfeta dels diners recaptats entre les aportacions del Consell i de 24 ajuntaments (més tres més que encara l'han de fer). «Ha costat molt però gràcies al treball i l'esforç de tothom ha estat possible». Els diners contribuiran a pagar personal, ha dit.

D'altra banda, recentment l'Associació ha fet un reconeixement oficial del seu deute amb els treballadors del Taller Coloma segons han confirmat a aquest diari fonts del comitè d'aquest centre especial de treball. El deute reconegut és de 72.000 euros. Inclou la paga extra del Nadal passat, la d'aquest estiu i completar el sou pendent de tres mesos que es va retallar la pujada del Salari Mínim Interprofessional.

L'Associació atén 400 persones i en té 120 de contractades, entre els professionals i treballadors del Centre Especial de Treball del Taller Coloma. L'entitat gestiona serveis per a persones amb discapacitat intel·lectual com el centre especial de treball Taller Coloma, l'escola de la Llar, el CDIAP, el programa de suport a la mateixa llar i la residència, entre d'altres.