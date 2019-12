Bagà i Sant Julià de Cerdanyola estrenen el solstici d'hivern cremant 750 faies

Bagà i i Sant Julià de Cerdanyola han renovat aquesta dimarts la seva cita amb la tradicional Fia-faia, una festa que des que va ser reconeguda per la Unesco com a Patrimoni de la Humanitat el 2015 ha augmentat el seu poder de convocatòria i cada any aplega centenars de persones.

Hi hagut un augment de visitants i també un augment constant de persones que volen portar una de les faies. Aquest any s'han cremat unes 750 faies segons Josep Ureña, president de l'Associació de la Fia -Fia. A Bagà les faies no tenen ànima al mig i, en canvi, a Sant Julià de Cerdanyola els hi posen un pal a dins perquè aguantin millor.

Els primers a iniciar la baixada de les faies (torxes vegetals elaborades amb una herba anomenada cephalaria leucanta prèviament assecada) han estat els cerdanyolencs. Desenes de persones s'han aplegat a la zona del Clos carregats amb les faies. Allà s'han encès la foguera i al punt de les 6 s'ha iniciat la davallada cap a la plaça de l'Església. Entre els portadors de faies hi ha hagut Alba Camps, la delegada del Govern a la Catalunya central.

A Bagà l'encesa de les faies s'ha fet una mica més tard, com és habitual, a 2/4 de 7. Enguany han baixat faies enceses des del Siti unes 170 persones . Abans de començar a baixar han format un llaç groc amb les torxes. Els faiaires han entrat al nucli urbà poc abans de les 7 del vespre. Els faiaires han repartir el seu foc per encendre la resta de faies, més de mig miler en total. El seu foc ha il·luminat les places de la Vila, Porxada o el carrer Raval. La festa ha inclòs el llançament de faies, la dansa i el repartiament d'allioli de codony.