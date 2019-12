"Sempre m'ha agradat molt el contacte amb les persones"

Aquesta setmana els tions cagaran regals a petits i grans. Alguns d'aquests tions són els que els infants han anat a buscar al bosc de casa Merolla, al terme municipal de Cercs, gràcies a l'activitat impulsada per Maria Àngels Caus. La jove berguedana proposa, des de fa tres anys, un joc de pistes pedagògic per a nens i famílies que beu de la il·lusió que tenen els més petits per trobar el seu tió. Ja fa tres anys que va iniciar aquest taller, i enguany, durant les setmanes prèvies a Nadal, hi han passat prop de 150 persones.

La idea, recorda Caus, va sorgir fa uns anys després que la tècnica de Joventut de l'Ajuntament de Berga li proposés organitzar un taller artístic de tions dins de les activitats nadalenques que es programen a la ciutat. «Vaig començar amb un taller on els nens només havien d'enganxar el nas, els ulls la boca... al tronc i se'l podien endur a casa i d'aquí vaig desenvolupar l'activitat que faig ara, que únicament la proposo durant les setmanes prèvies a Nadal i al bosc de casa meva», explica.

«Sempre m'ha agradat molt el contacte amb la gent, tant amb petits com amb grans, i vaig pensar una activitat amb la qual pogués potenciar aquestes relacions i que fos una proposta original», explica. De fet, ja fa uns quants anys que Caus organitza sortides al bosc per trobar i reconèixer bolets en què participen famílies, especialment de fora del Berguedà, que venen a fer una estada a la comarca. «Sempre trobava persones que corrien pels boscos del costat de casa i que em demanaven informació sobre on podien anar a buscar bolets i, fins i tot, em consultaven si els que ja havien trobat eren comestibles i quins eren», recorda. «A partir d'aquí em va passar pel cap organitzar aquestes sortides. Sempre m'ha agradat molt la natura i aquí tenim un entorn molt privilegiat», diu, «i a més a més puc tenir contacte amb persones noves».

L'activitat de buscar els tions, doncs, és una continuïtat d'aquesta proposta boletaire en la qual els infants i les famílies arriben a la finca per descobrir el bosc màgic dels tions. «Dies abans ja m'he posat en contacte amb la família per saber com es diuen els nens que venen a buscar el tió i els poso en context, però quan arriben se sorprenen pel que troben», afirma. Caus ha ideat un estil de joc d'escape room adaptat als més menuts en el qual han de passar per diverses parts del bosc per superar proves per trobar el nas, la boca i els ulls del tió, la cola per enganxar les parts, i les pistes per localitzar el tronc i poder-lo muntar per endur-se'l a casa per alimentar-lo i fer que cagui. «Tinc famílies repetidores i la proposta a banda d'arribar, sobretot, a persones de l'àrea metropolitana també ha començat a cridar l'atenció de gent de la comarca que no ens coneixien», explica. De cara a l'any vinent espera fer algunes modificacions «perquè tinc molta gent que em diu que vol tornar».