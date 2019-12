Activistes berguedans LGTB de Talcomsom es fotografien a la Fia-faia per tal de visibilitzar-se

Simpatitzants i activistes LGTB berguedans, ahir, van aprofitar la celebració de la Fia-faia per fer-se fotos amb les banderes que identifiquen el col·lectiu per tal de visibilitzar-se. A Sant Julià de Cerdanyola al Clos, abans de l'inici de la baixada i després van fer el mateix però al Siti, la muntanya de Bagà on s'encenen les faies.

Patricia Vianor, una dona transgènere baganesa impulsa aquesta acció amb l'objectiu»de visibilitzar» el col·lectiu. «No només hi ha persones LGTBI a Barcelona, també n'hi ha a comarques». Les fotos s'exposaran el 2021 en una exposició itinerant.

És una iniciativa de l'entitat Talcomom de Vic que representa el col·lectius de lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals al Berguedà, Moianès, Osona, Ripollès i Garrotxa.

El 2016 es va iniciar el projecte i es va fer una sessió de fotos amb persones del col·lectiu amb les granotes dels plens de la Patum, tal com va informar aquest diari. Però no es van arribar a fer fotos de la Fia-faia com es pretenia. Ahir es van fer realitat.