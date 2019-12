Bagà i Sant Julià de Cerdanyola estrenen el seu hivern amb la crema de les faies

Foc, música i alegria. Enmig d'un ambient de germanor, Bagà i Sant Julià de Cerdanyola van renovar, ahir, al vespre, la seva cita amb la tradicional Fia-faia, una festa reconeguda com a Patrimoni de la Humanitat el 2015, segell que ha comportat que cada any tingui més poder de convocatòria.

Ahir, entre els dos pobles es van cremar unes 750 faies, que és com és diuen les torxes vegetals fetes amb una herba ( Cephalaria leucanta) prèviament assecada. A Bagà les faies no tenen ànima a l'interior i, en canvi, a Sant Julià de Cerdanyola els posen un pal a dins perquè aguantin millor.

Ho sap bé Joan Espel, cerdanyolenc de 77 anys que explica que la festa ha passat de ser una trobada gairebé en família a acollir veïns no només del poble sinó de la comarca i de fora que l'han fet molt més concorreguda. Enguany, Joan Espel va fer una dotzena de faies per a la seva família i amics. Les fa a la mida de cada usuari. «Per a la canalleta són més xiques perquè les puguin dur». Encara cull l'herba per fer les faies a l'entorn del poble, però com que ha anat augmentant el nombre que se'n cremen (a Sant Julià de Cerdanyola més de 150 i la resta a Bagà) «cada cop va més buscada. Hi ha persones que la van a buscar fora»,va explicar a aquests diari, ahir, mentre s'esperava a la plaça de l'Església que arribessin els faiaires amb les faies, que es van encendre al Clos a les 6 de la tarda. Entre els portadors de faies hi havia Alba Camps, la delegada del Govern a la Catalunya Central.

A Bagà, ahir van baixar unes 170 persones des de la muntanya del Siti carregades amb les faies enceses. A l'inici van formar un llaç groc. Els portadors van entrar al nucli poc abans de les 7 del vespre. Els faiaires van repartir el seu foc per encendre la resta de faies, més de mig miler. El seu foc va il·luminar i escalfar les places de la Vila, Porxada o el carrer Raval. La festa va incloure el llançament de faies, la dansa i el repartiment d'allioli de codony.