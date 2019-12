Desenes de nens donen les seves cartes als patges reials a Berga

La banda i la jove banda de l'Escola Municipal de Berga han donat el tret de sortida musical a la desfilada dels patges reials aquest Sant Esteve a la ciutat. La comitiva reial ha generat expectació i ha aplegat un públic majoritàriament familiar. Els músics han entrat a la capital berguedana per la rotonda de la Patum del passeig de la Pau. Allà els esperaven nens i nenes amb els seus pares i altres familiars. Els patges dels diferents reis han anat repartint caramels als menuts que els miraven entre temerosos, bocabadats i il·lusionats.

La comitiva dels patges s'ha separat a la plaça de la Creu per dirigir-se als seus respectius punts de recollida de les cartes: al pavelló de Suècia, a l'Ajuntament i a l'Hotel d'Entitats. Enguany, per primer cop hi hagut patges reials negres, preludi de la presència d'un Baltasar de veritat en la cavalcada del dia de Reis de Berga. Han estat al pavelló de Suècia on ja hi havia cua per entregar les cartes des de 2/4 d'11 del matí. Els emissaris i assistents dels Reis Mags han recollit les cartes i han lliurat un detall als nens i nenes amb qui s'han retratat