Berga dona una càlida benvinguda als Reis més esperats

Anna Jiménez és berguedana i té 8 anys. Ahir, va viure un matí de Sant Esteve rodó. Des de 2/4 d'11 del matí que feia cua amb la seva mare al Pavelló de Suècia. I per això va ser la primera a entregar la seva carta als patges reials. Ser la primera està bé per estalviar-se les cues. Però no només va ser la primera a lliurar la carta, sinó que ho va poder fer als patges del rei Baltasar, que és el seu seu preferit. De fet, quan s'esperava per entrar no sabia quins patges hi hauria i va tenir una bona alegria quan va veure els emissaris reials del rei que li agrada més. Alguns dels patges enguany han estat persones de pell negra. Aquest és el preludi de la presència d'un Baltasar de veritat que per primera vegada es podrà veure a la cavalcada de Reis de Berga.

Anna Jiménez somriu vergo-nyosa i explica la llarga llista de regals que ha escrit a la seva carta, que inclou un gos, un llibre, una motxilla o un top,. així com també regals per al seu germà i els seus pares. Assegura que s'ha portat bé i somriu.

Ella va ser una dels centenars de nenes i nens que ahir van anar al Pavelló de Suècia, a l'Ajuntament o a l'Hotel d'Entitats a entregar les seves cartes als emissaris reials. En tots el casos els van demanar si havien fet bondat durant l'any , pregunta que solia obtenir un «sí» dels menuts més o menys convincent. Després d'això els patges els lliuraven un obsequi i uns bons grapats de caramels.

Berga va viure, ahir al matí, un clàssic de les festes nadalenques: l'arribada dels emissaris reials. L'inici de la desfilada va ser a la rotonda de la Patum. Patges i patgesses precedits per mig centenar de persones de la banda i la jove banda de l'Escola Municipal de Música de Berga van animar la comitiva. Ara, ja només falta esperar la nit més màgica.